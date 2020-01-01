Ирина Дубцова считает женщин виноватыми в домогательствах

Ирина Дубцова считает, что девушки и женщины сами виноваты в домогательствах. Певица в интервью изданию «Комсомольская правда» привела примеры, когда мужчины видят, что дама явно демонстрирует свою сексуальность.

Некоторые представительницы прекрасного пола, заявляет артистка, позволяют себе надевать прозрачную блузку, через которую проглядывает нижнее бельё. В ряде случаев бёдра обтягивает узкая юбка, при этом жительница виляет ими, что не может не привлечь внимание мужчин. К тому же, отмечает Дубцова, когда некоторые из них подмигивают такой даме, она в ответ проявляет агрессию. Женщина даже пытается угрожать обращением в суд, хотя не имеет на это право, так как сама виновата в домогательствах. Певица считает, что существует определённая грань, благодаря которой потенциальный партнёр даже не будет думать о чём-то неприличном.

Неподобающее поведение мужчин вызывается неприкрытой сексуальностью. Если всё же к девушке или женщине пристают с распросами, ей нужно ответить, что она несвободна, у неё есть любовь и она желает незнакомцу того же, советует Ирина Дубцова.

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