31 декабря границу Украины пересекли 175 тыс. граждан – Госпогранслужба

01.01.2020, 19:18, Новости дня

31 декабря государственную границу Украины пересекли 175 тыс. граждан. Об этом 1 января проинформировали в Государственной пограничной службе Украины (ГПСУ).

«Всего за минувшие сутки на въезд и выезд из Украины было оформлено 175 тыс. граждан. Причем в наше государство последовало почти 95 тыс. человек, тогда как из Украины оформлено 80 тыс. человек. Кроме того, в течение суток оформлено около 30 тыс. транспортных средств», – сказано в сообщении.

По данным ГПСУ, через границу не пропустили около 100 человек, «из них более 20 потенциальных нелегальных мигрантов».

В новогоднюю ночь границу охраняли 3,5 тыс. пограничных нарядов, отметили в Госпогранслужбе.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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