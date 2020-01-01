Ким Чен Ын впервые не выступил с новогодним обращением

01.01.2020, 19:05, Новости дня

Лидер КНДР Ким Чен Ын в первый раз с момента прихода к власти не выпустил новогоднее обращение к нации.

Вместо обращения Ким Чен Ын утром 1 января доложил об итогах пленарного заседания Трудовой партии КНДР, передает РИА «Новости».

Лидер КНДР сообщил, что страна продолжит работать над стратегическим оружием и не станет в одностороннем порядке соблюдать запрет на ядерные испытания, пока США не предпримут ответных мер.

Отмечается, что ранее новогодние послания северокорейского лидера публиковались в газете Трудовой партии. В 2019 году телеканалы КНДР показали превью обращения Ким Чен Ына в 8.45 1 января, а само обращение – в 9.00.

Ранее заместитель главы северокорейского МИДа Ли Тэ Сон сообщил о наличии у Пхеньяна некого «рождественского подарка» для США. В Вашингтоне заявили, что готовы принять ответные меры в ответ.



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Последнее: Лидер КНДР Ким Чен Ын в первый раз с момента прихода к власти не выпустил новогоднее обращение к нации. Вместо обращения Ким Чен Ын утром 1 января доложил об итогах пленарного заседания Трудовой партии КНДР, передает РИА «Новости». Лидер КНДР сообщил, что страна продолжит работать над стратегическим оружием и не станет в одностороннем порядке соблюдать […]

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