Кроссовер Kia Seltos прошел краш-тест по протоколу испытаний ANCAP. Он показал хорошие результаты и получил пять звезд из пяти возможных, что говорит о высоком уровне его безопасности.

Протокол испытаний прочности автомобиля по версии ANCAP состоит из фронтального удара о 40% перекрытие при разгоне до 64 км/ч, фронтального удара о 100% не деформирующийся барьер со скоростью 50 км/ч, бокового удара телегой массой 1400 кг при 60 км/ч, удара о столб при ускорении 32 км/ч под углом 75 градусов, стендовых испытаний сидений и имитации наезда на пешехода при разгоне до 40 км/ч. Kia Seltos проходил исследование в базовой комплектации для австралийского рынка. В этой стране утверждено левостороннее движение, поэтому машина представлена в праворульном варианте. На автомобиле стоят подушки безопасности в количестве шести штук, ABS, автоматическая система торможения, контроля передвижения в полосе и датчики давления шин.

Кроссовер прошел испытания с высоким результатом. Был отмечен высокий уровень безопасности взрослых пассажиров — 98,5%, так и детей (83%). Пешеходы защищены от травм в 61% случаев. В целом комплексы показали эффективность 70%. Продажи данного автомобиля начнутся в РФ в 2020 году. Цены будут стартовать от 1349900 рублей.

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Последнее: Кроссовер Kia Seltos прошел краш-тест по протоколу испытаний ANCAP. Он показал хорошие результаты и получил пять звезд из пяти возможных, что говорит о высоком уровне его безопасности. Протокол испытаний прочности автомобиля по версии ANCAP состоит из фронтального удара о 40% перекрытие при разгоне до 64 км/ч, фронтального удара о 100% не деформирующийся барьер со скоростью […]