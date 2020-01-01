Кроссовер Kia Seltos прошел краш-тест по протоколу испытаний ANCAP

01.01.2020, 19:04, Разное

Кроссовер Kia Seltos прошел краш-тест по протоколу испытаний ANCAP. Он показал хорошие результаты и получил пять звезд из пяти возможных, что говорит о высоком уровне его безопасности.
Протокол испытаний прочности автомобиля по версии ANCAP состоит из фронтального удара о 40% перекрытие при разгоне до 64 км/ч, фронтального удара о 100% не деформирующийся барьер со скоростью 50 км/ч, бокового удара телегой массой 1400 кг при 60 км/ч, удара о столб при ускорении 32 км/ч под углом 75 градусов, стендовых испытаний сидений и имитации наезда на пешехода при разгоне до 40 км/ч. Kia Seltos проходил исследование в базовой комплектации для австралийского рынка. В этой стране утверждено левостороннее движение, поэтому машина представлена в праворульном варианте. На автомобиле стоят подушки безопасности в количестве шести штук, ABS, автоматическая система торможения, контроля передвижения в полосе и датчики давления шин.

Кроссовер прошел испытания с высоким результатом. Был отмечен высокий уровень безопасности взрослых пассажиров — 98,5%, так и детей (83%). Пешеходы защищены от травм в 61% случаев. В целом комплексы показали эффективность 70%. Продажи данного автомобиля начнутся в РФ в 2020 году. Цены будут стартовать от 1349900 рублей.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Кроссовер Kia Seltos прошел краш-тест по протоколу испытаний ANCAP. Он показал хорошие результаты и получил пять звезд из пяти возможных, что говорит о высоком уровне его безопасности. Протокол испытаний прочности автомобиля по версии ANCAP состоит из фронтального удара о 40% перекрытие при разгоне до 64 км/ч, фронтального удара о 100% не деформирующийся барьер со скоростью […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика