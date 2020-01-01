Мнение: Военная помощь Турции

Завтра турецкий парламент будет рассматривать запрос Эрдогана, который тот внес 30 декабря, о размещении военного контингента Турции в Ливии в ответ на обращение ливийского правительства.

Строго формально, правительство Сараджа в Триполи является законным и признается ООН. Поэтому с международной точки зрения действия Турции будут выглядеть вполне легитимными. То, что парламент примет решение об отправке войск, сомнений почти не вызывает — большинство в парламенте у сторонников Эрдогана, да и определенная подготовка тоже проведена — градус военного психоза за последние недели слегка поднялся.

Вмешательство Турции в ливийскую гражданскую войну вряд ли разрешит существующие противоречия, как не разрешила их интервенция России в Сирию. Помочь удержаться "законным" властям — возможно, но даже после этого их устойчивость будет основана лишь на иностранных штыках. Закончится помощь — все начнется по-новому. В Сирии, в Ливии, в Афганистане — везде ситуация вполне однотипная.

С другой стороны, Эрдогану не нужно удержать у власти правительство Сараджа бесконечно долгий срок. Идущая газовая война за передел европейского рынка имеет вполне определенные временные очертания. Борьба идет внутри периода, пока будут выстраиваться газотранспортные магистрали поставки дополнительных газовых объемов в Европу — и в первую очередь за маршруты их прокладки и объемы транзита газа. После того, как магистрали будут выстроены, придет время переговоров о принципах торговли и ценообразования. Именно к моменту переговоров все заинтересованные участники и пытаются добиться максимальных успехов, которые будут измеряться количеством и качеством угроз своим оппонентам в регионе.

Задача Турции (и союзного с ней Катара, а также примкнувшего к этому союзу Ирана) в Ливии — создать угрозу Суэцкому каналу, а также взять под контроль миграционные потоки в южную Европу, традиционно идущие через Ливию.

Однако главная цель — получение контроля над зоной морских владений Ливии для того, чтобы создать угрозу перспективному газопроводу в Европу из восточносредиземноморских газовых месторождений. Эти две зоны имеют стык между собой, который и позволит Турции диктовать условия строительства газопровода.

Задача противной Турции коалиции — купировать эту угрозу и ликвидировать предпосылки для ее возникновения.

Угрозы в политике — это очень важный инструмент, позволяющий решать задачи непрямыми методами. Как правило, достаточно их наличия, чтобы они становились аргументами. Изредка приходится эти угрозы реализовывать — как правило, дозировано и частично, чтобы продемонстрировать их действенность.

К примеру, принятие санкций против Северного потока-2, которые обрушили этот проект и поставили вопрос о его закрытии, на самом деле направлены не против Кремля — это слишком мелкий субъект для того, чтобы на него стоило обращать внимание и тратить время. Мы, конечно, расцениваем это несколько иначе, но реальность выглядит перпендикулярно завываниям федеральных каналов. Санкции против СП-2 — это ответ на действия бундестага, который вопреки настойчивым требованиям из США принял в ноябре решение, выводящее на полгода СП-2 из-под действия Третьего энергопакета. Реакция США была практически мгновенной — именно после решения бундестага в военный бюджет США были внесены поправки, касающиеся репрессий против компаний, занимающихся строительством Северного потока-2. Швейцарцы поняли все правильно, и прекратили работу в момент вступления в силу военного бюджета США. Германия выразила возмущение, однако теперь главный вопрос — осознают ли немцы, насколько серьезно оценивают происходящее в Америке. Если бундестаг продлит срок освобождения СП-2 от условий Третьего энергопакета и после мая 2020 года — Штаты примут новый пакет санкций. Возможно, более жестких.

Примерно так же Турция рассчитывает создать систему угроз для Европы в Ливии. Для этого и вводятся войска, главной задачей которых станет разгром сил Хафтара и союзных ему нелегальных полу-террористических группировок из Судана и России, а также создание зоны безопасности вплоть до египетской границы. Если при этом удастся взять под контроль мятежное побережье от Бенгази до Тобрука — тем лучше. Не удастся — ну, что ж, главное — лишить "газовую" коалицию Саудовской Аравии и Израиля, а также их марионеток — Египта, Судана, России — ударных наступательных возможностей. Ликвидация военной угрозы со стороны Хафтара поставит под сомнение легитимность ливийского парламента, который сегодня базируется на востоке страны и придает некоторую легитимность притязаниям Хафтара и его террористических формирований.

Коалиция Саудовской Аравии и Израиля имеет разные интересы ее участников, хотя по стратегическим вопросам они сходятся. Израиль заинтересован в поставке газа месторождений Левиафан, Тамар и других в Европу. Саудовская Аравия заинтересована в том, чтобы ущемить интересы Катара — своего регионального противника наряду с Ираном. США в этой борьбе, скорее, на стороне Израиля, так как фактически именно американские компании являются операторами газовых месторождений восточного Среиземноморья. Просто потому, что у Израиля нет соответствующих специалистов и технологий. А значит — Америка зарабатывает на этом маршруте, причем достаточно много. Газ израильский, а технологии — американские. И доля США в этом проекте вполне весомая.

Не исключено, что в ходе войны в Ливии отношения между Кремлем и Турцией снова обострятся. У турок при этом есть свой перечень аргументов-угроз, с помощью которых они дергают за ниточки Путина. Это, конечно, безопасность и штатная работа Турецкого потока. Правда, сейчас Турецкий поток — это скорее виртуальный фактор, так как он не подает газ в Европу, а сама Турция весьма быстрыми темпами избавляется от зависимости от российского газа. Она все еще велика — порядка трети всего газового импорта поступает из России, но у Турции есть союзник — Катар, который в случае необходимости возместит дефицит. В этом плане Эрдогану почти нет смысла беспокоиться по поводу неудовольствия Путина действиями Турции в Ливии. Он может его смело игнорировать — баланс угроз сегодня явно в пользу Турции.

Источник: Эль Мюрид

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Последнее: Завтра турецкий парламент будет рассматривать запрос Эрдогана, который тот внес 30 декабря, о размещении военного контингента Турции в Ливии в ответ на обращение ливийского правительства. Строго формально, правительство Сараджа в Триполи является законным и признается ООН. Поэтому с международной точки зрения действия Турции будут выглядеть вполне легитимными. То, что парламент примет решение об отправке войск, […]