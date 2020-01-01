В канун Нового года в Карпатах спасли 11 туристов – ГСЧС

31 декабря в Карпатах спасатели оказали помощь 11 туристам. Об этом 1 января проинформировал пресс-центр управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям во Львовской области.
В ведомстве отметили, что в течение дня спасатели оказали помощь шестерым лыжникам, которые травмировались во время катания на горе Высокий Верх на Закарпатье.
«Сотрудники ГСЧС транспортировали пострадавших к подножию горы где служба медицины оказала им профессиональную помощь», – отметили в пресс-центре.
Кроме того, 31 декабря спасатели оказали помощь группе из пяти туристов, которые заблудились во время прогулки на горе Секул возле населенного пункта Коростов.
«На поиски была отправлена Славская поисково – спасательная группа в количестве шести спасателей, вскоре туристы были найдены, в медицинской помощи они не нуждались», – добавили в ГСЧС.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: 31 декабря в Карпатах спасатели оказали помощь 11 туристам. Об этом 1 января проинформировал пресс-центр управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям во Львовской области. В ведомстве отметили, что в течение дня спасатели оказали помощь шестерым лыжникам, которые травмировались во время катания на горе Высокий Верх на Закарпатье. «Сотрудники ГСЧС транспортировали пострадавших к подножию горы где служба медицины […]
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