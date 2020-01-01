Украине вернули картину, похищенную нацистами во время Второй мировой войны – Минкульт

В Украину вернули картину художника Михаила Панина «Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной». Об этом 1 января проинформировало в Facebook Министерство культуры, молодежи и спорта Украины.

«Завершился процесс возвращения картины известного украинского художника, незаконно вывезенной во время оккупации нацистами города Днепр (тогдашний Днепропетровск) в 1941-1943 годы. Двухлетняя кропотливая работа завершилась передачей американскими супругами Трейси картины в дар Украине, которая в 2017 году была заявлена на продажу на аукционе Potomack Сompany (Александрия, штат Вирджиния, США)», – сказано в сообщении.

В Министерстве отметили, что возвращение картины является «международным признанием потерь культурных ценностей Украины во время Второй Мировой войны».

Перший подарунок🎁 від #МКМС у новому році✅: міністерство реалізувало повернення картини Михайла Паніна «Таємний виїзд… Posted by Міністерство культури, молоді та спорту України on Kolmapäev, 1. jaanuar 2020

По данным «Музея украинской живописи», картина «Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной» была дипломной работой художника Михаила Панина и считалась уничтоженной.

В сентябре 2019 года посольство Украины в США называло процесс возвращения картины «первым результативным случаем сотрудничества на официальном государственном уровне Украины и США в возвращении памятников культурного наследия, незаконно вывезенных за границу».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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