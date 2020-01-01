В Латвии начали автоматически давать гражданство детям

01.01.2020, 18:51, Новости дня

В Латвии с 1 января вступил в силу закон о присвоении гражданства детям неграждан страны.

Документ в ноябре подписал президент Латвии Эгилс Левитс, согласно ему все новорожденные в стране автоматически получают гражданство страны, если родители не выбрали иную страну, передает ТАСС.

Ранее ребенок неграждан Латвии мог получить гражданство, если такое желание выразил один из родителей.

Посольство РФ в Латвии приветствовало этот законопроект. В дипмиссии назвали этот шаг «важной вехой на пути полной ликвидации массового безгражданства в Латвии». В посольстве призвали Ригу признать, «что люди, которые работали на благо Латвии и внесли вклад в ее развитие, порой посвятив ей всю свою сознательную жизнь, имеют бесспорное право на получение латвийского гражданства».



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Последнее: В Латвии с 1 января вступил в силу закон о присвоении гражданства детям неграждан страны. Документ в ноябре подписал президент Латвии Эгилс Левитс, согласно ему все новорожденные в стране автоматически получают гражданство страны, если родители не выбрали иную страну, передает ТАСС. Ранее ребенок неграждан Латвии мог получить гражданство, если такое желание выразил один из родителей. […]

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