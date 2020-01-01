Мнение: С Новым годом!

Поздравляю всех моих дорогих читателей с Новым годом!

Спасибо, что вы меня читаете.

Благодаря тому, что у нас с вами постоянное взаимодействие, мне так интересно глубже закапываться в мир искусства и узнавать все новые и новые нюансы и странные вещи, и делиться ими с вами. Надеюсь, что в Новом году мы продолжим с той же энергией.

(Под катом мое фото практически в маскарадном костюме.

Планировалась Снежная королева, но получилась добрая какая-то)



А расскажите, был ли у вас маскарадный костюм (или его подобие) в этом году?

Источник: Шакко

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Последнее: Поздравляю всех моих дорогих читателей с Новым годом!Спасибо, что вы меня читаете. Благодаря тому, что у нас с вами постоянное взаимодействие, мне так интересно глубже закапываться в мир искусства и узнавать все новые и новые нюансы и странные вещи, и делиться ими с вами. Надеюсь, что в Новом году мы продолжим с той же энергией. […]