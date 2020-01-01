Мадонна подтвердила отношения с молодым возлюбленным Ахламаликом Уильямсом

После Рождества Мадонна взяла отпуск и устроила семейные каникулы — вместе с детьми и своим 26-летним бойфрендом Ахламаликом Уильямсом. Об их романе стало известно несколько недель назад — после того, как певицу застали в объятиях танцовщика в Майами. Вместе с дочерью Лурдес, ее бойфрендом и своим новым другом она проводила время в одном из отелей Майами.

А после того как отношения Мадонны и Уильямса прокомментировал отец Ахламалика, певица решила, что скрываться больше ни к чему. Теперь Мадонна сама публикует снимки и видео, на которых позирует вместе с молодым возлюбленным.

Семейная водная терапия, —

подписала Мадонна короткий ролик. В кадре — певица с Ахламаликом в окружении детей плещется в прозрачных волнах.

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Публикация от Madonna (@madonna)30 Дек 2019 в 3:24 PST

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На другом кадре она изображена с молодым возлюбленным на белоснежной яхте.

Прощаемся с 2019 годом! И продолжаем плавать с акулами! -гласит подпись под снимком.

Мадонна и Ахламалик Уильямс

Мадонна с сыном и возлюбленным

По сообщениям СМИ, Мадонна и Ахламалик познакомились в 2015 году, когда Уильямс проходил прослушивания для тура Rebel Heart певицы. А роман их предположительно начался в конце 2018-го. В ноябре 2019-го артистка принимала его семью на одном из своих шоу Caesars Palace, позже пригласив их в свой номер, где частный шеф-повар приготовил ужин. Во время знакомства звездная избранница сына пообещала заботиться об Ахламалике.

Она сказала нам, что очень любит его и что нам не о чем беспокоиться, ведь она сама будет о нем заботиться, — приводит слова родителей Ахламалика издание Mirror.

Они сообщили, что к их сыну певица относится предельно серьезно и даже планирует с Ахламаликом свое будущее — сразу, как закончится тур Madame X. Родители 26-летнего танцора не исключают, что роман, который, по их прикидкам, длится уже год, может закончиться свадьбой.

А вот друзья певицы настроены скептически. Ведь 26-летний Ахламалик Уильямс — не первый бойфренд, с которым у Мадонны значительная разница в возрасте. Она три года встречалась с французским танцовщиком Брахимом Заибатом, который был младше ее на 28 лет, а до этого — с бразильским манекенщиком Жезусом Лусом, который был младше на 29.

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Последнее: После Рождества Мадонна взяла отпуск и устроила семейные каникулы — вместе с детьми и своим 26-летним бойфрендом Ахламаликом Уильямсом. Об их романе стало известно несколько недель назад — после того, как певицу застали в объятиях танцовщика в Майами. Вместе с дочерью Лурдес, ее бойфрендом и своим новым другом она проводила время в одном из отелей […]