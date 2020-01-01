Цифра дня: сколько Кейт Миддлтон потратила на свой гардероб в 2019 году

От экстравагантных гала-ужинов до заграничных туров и ежедневных королевских обязанностей, помолвок, свабед и семейных встреч — герцогиня Кембрижская нуждается в обширном гардеробе, который бы бросил вызов даже самому заядлому шопоголику. В 2019 году Кейт примерила более 80 образов. И хотя большинство из них — удачный микс новых нарядов и тех вещей, в который герцогиню Кембриджскую уже видели ранее, серьезных трат избежать не удалось.

По подсчетам Daily Mail, обновленный гардероб обшелся супруге принца Уильяма в 103 000 фунта стерлингов — почти в 8,5 миллионов рублей. Это вдвое больше, чем в прошлом году — тогда траты на одежду сотавили 68 334 фунтов стерлингов, но меньше, чем в 2017-м, когда расходы на гардерою оценили в 119 000.

Такие траты в этом году связывают с переменами в стиле Кейт. После того, как Наташа Арчер, ее неофициальный имиджмекер, ушла в декрет, Миддлтон обратилась за помощью к бывшему редактору Vogue Вирджинии Чедвик-Хили. И та сменила модный вектор герцогини в пользу брендовых нарядов. Впрочем, полностью обновленные образы за весь год Кейт позволила всего лишь девять раз. Одним из самых затратных был ее наряд на церемонии вручения премии BAFTA в феврале 2019 года. В лондонском Альберт-холле она появилась в потрясающее платье от Alexander McQueen и новых туфлях от Jimmy Choo стоимостью около £4975.

Кейт Миддлтон на церемонии вручения наград BAFTA-2019

В число самых дорогих образов Кейт также попал наряд, в котором она появилась на службе, приуроченной к Дню АНЗАК — национальному празднику Австралии и Новой Зеландии, дню памяти военнослужащих, защищавших отечество. Для выхода в свет Кэтрин выбрала пальто Catherine Walker и шляпку Rosie Olivia жизнерадостного оттенка бирюзы. Образ получился строгим и элегантным, но по-весеннему ярким и притягивающим взгляд, во многом — за счет интересных «пернатых» деталей на шляпке.

Кейт Миддлтон на службе, приуроченной ко дню АНЗАК

А небесно-голубой ансамбль герцогини, в котором она появилась на скачках Аscot, стоит ей чуть больше 4 тысячи фунтов стерлингов: £3538 — пальто Elie Saab, £545 — пара новых туфель.

Детали образа герцогини на скачках Аscot

Считается, что все расходы на гардероб Кейт оплачивает ее спуруг, принц Уильям. Однако не известно, платит ли он за них полную стоимость или они достаются герцогине в подарок от дизайнеров или со существенной скидкой.

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