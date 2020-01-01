МВД Украины: Давайте прибережем всю пиротехнику до освобождения Крыма и Донбасса

Министерство внутренних дел Украины призвало граждан ограничить использование пиротехнических средств. Об этом ведомство заявило 1 января в Facebook.

«Гражданам Украины напоминаем, в нашей стране идет война, и смертельные взрывы раздаются сразу в двух областях. Давайте будем воздерживаться от запусков фейерверков. Прибережем всю пиротехнику до освобождения Крыма и Донбасса от оккупации», – сказано в посте.

В МВД отметили, что украинская полиция не уполномочена реагировать на фейерверки.

Рятувальники Житомирщини повідомили, чоловік зазнав тяжкої травми через феєрверк, що різко вибухнув. Наразі він у… Posted by МВС України on Kolmapäev, 1. jaanuar 2020

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предлагаемые Украиной факты и доказательства.

В ряде городов Украины местные власти запретили использовать пиротехнику. В частности, в Киеве запрет на фейерверки горсовет ввел в сентябре 2014 года, а в декабре продлил его. Запрет должен был действовать до конца антитеррористической операции. В мае 2018 года было принято новое решение о запрете фейерверков, так как с 2017 года вместо АТО на востоке Украины проводится операция Объединенных сил.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Министерство внутренних дел Украины призвало граждан ограничить использование пиротехнических средств. Об этом ведомство заявило 1 января в Facebook. «Гражданам Украины напоминаем, в нашей стране идет война, и смертельные взрывы раздаются сразу в двух областях. Давайте будем воздерживаться от запусков фейерверков. Прибережем всю пиротехнику до освобождения Крыма и Донбасса от оккупации», – сказано в посте. В МВД […]