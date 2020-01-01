Украинская чиновница избила бригаду скорой помощи

На Украине чиновница в состоянии алкогольного опьянения и ее сын избили фельдшеров скорой помощи, пишут СМИ.
Инцидент произошел в Никополе Днепропетровской области, о нападении завил директор Днепропетровского облцентра экстренной медицины Радий Шевченко, передает РЕН-ТВ.
Происшествие, по этим данным, случилось в новогоднюю ночь. Фельдшера из Никополя госпитализировали с сотрясением головного мозга и ушибом коленного сустава, после того, как он приехал на вызов к женщине, находящейся в состоянии алкогольного опьянения.
Она жаловалась на боль в животе и требовала дать ей панкреатин, женщина отказалась от осмотра и приобретения таблеток в аптеке.
После этого она вместе с сыном приехала на станцию скорой помощи и устроила драку с бригадой и врачом. У женщины диагностировали алкогольную интоксикацию.
В июне 2019 года неизвестные избили бывшего мэра украинского города Конотоп Артема Семенихина.
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Последнее: На Украине чиновница в состоянии алкогольного опьянения и ее сын избили фельдшеров скорой помощи, пишут СМИ. Инцидент произошел в Никополе Днепропетровской области, о нападении завил директор Днепропетровского облцентра экстренной медицины Радий Шевченко, передает РЕН-ТВ. Происшествие, по этим данным, случилось в новогоднюю ночь. Фельдшера из Никополя госпитализировали с сотрясением головного мозга и ушибом коленного сустава, после […]
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