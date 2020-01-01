«Россия 24» и Первый канал скрыли счетчики лайков и дизлайков под новогодним обращением Путина на ютубе

01.01.2020, 18:25, Новости дня

Государственные телеканалы «Россия 24» и Первый канал скрыли счетчики лайков и дизлайков под новогодним обращением президента России Владимира Путина, опубликованном на ютубе. На это обратили внимание журналисты «Дождя».

Зарегистрированные пользователи могут нажать кнопки «нравится» или «не нравится» под видео, однако количество лайков и дизлайков не отображается. Отключена также возможность комментариев. Под другими видео этих телеканалов пользователи могут как оставить комментарий, так и нажать «нравится» / «не нравится». Количество этих оценок отображено. 

 

Телеканал НТВ не скрыл комментарии и оставил счетчики лайков и дизлайков под новогодним обращением российского президента: днем 1 января там было 5,3 тысячи лайков и 19 тысяч дизлайков.

 

Видео пресс-конференции Путина 19 декабря, размещенное на канале «Россия 24» на ютубе, набрало 15 тысяч лайков и 51 тысячу дизлайков.



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