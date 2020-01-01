Настасья Самбурская в бикини спародировала беременную модель Эшли Грэм

01.01.2020, 18:21, Разное

Российская актриса Настасья Самбурская, находясь на Бали на отдыхе, спародировала беременную модель Эшли Грэм из США. Артистка показала во Всемирной сети округлившийся живот, при этом она характерно выгнулась.
Известная телеведущая написала в своём Instagram-аккаунте, что её поза является отражением первого дня отпуска со шведским столом, причём фотоснимок сделан после сытного обеда. Далее Самбурская пояснила своим многочисленным подписчикам, что она собралась пополнить ряды моделей для «plus-size». Данное решение позволит ей в скором времени зарабатывать на модном тренде значительные суммы денег. Поклонники знаменитости, ознакомившись с фото, восприняли его как шутку, так как актриса всегда отличалась своей стройностью. К тому же, она имеет притягательную фигуру.

Звезду похвалили за определённую самоиронию и смелость. Подписчики написали, что глядя на Настасью Самбурскую можно без всякого стыда позволить себе расслабиться за новогодним столом, отдав предпочтение салату оливье и селёдке под шубой.



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Последнее: Российская актриса Настасья Самбурская, находясь на Бали на отдыхе, спародировала беременную модель Эшли Грэм из США. Артистка показала во Всемирной сети округлившийся живот, при этом она характерно выгнулась. Известная телеведущая написала в своём Instagram-аккаунте, что её поза является отражением первого дня отпуска со шведским столом, причём фотоснимок сделан после сытного обеда. Далее Самбурская пояснила своим […]

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