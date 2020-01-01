В Украине стартовал новый этап электронного декларирования

01.01.2020, 18:06, Новости дня

С 1 января 2020 года в Укране стартовала подача электронных деклараций лицами, уполномоченными на выполнение функций государства или местного самоуправления за 2019 год. Об этом сообщило Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции.

Декларации чиновники должны подать до 1 апреля.

Агентство опубликовало видео с разъяснениями по поводу декларирования.

В 2020 году впервые декларациии должны будут подавать руководитель Офиса президента и его заместители. Также декларировать имущество впервые будут нардепы, которые были избраны и получили мандаты в 2019 году.

ВИДЕОВидео: НАЗК Nazk / YouTube

Электронное декларирование доходов чиновников в Украине запустили в сентябре 2016 года. Это было одним из требований Европейского союза для реализации безвизового режима.

18 октября вступил в силу закон №140-IX о перезапуске НАПК. Документ предусматривает, что руководить деятельностью НАПК будет единолично глава, назначаемый и увольняемый Кабинетом Министров. До этого руководство осуществлялось коллегиально, в руководящий орган входило пять человек. Согласно закону, главу агентства будут назначать на четыре года, один и тот же человек не сможет занимать эту должность дважды подряд. Глава агентства сможет назначить трех заместителей.

В конкурсе на должность главы НАПК победил прокурор Александр Новиков.

В законе предусмотрено изменение перечня должностных лиц, которые обязаны подавать электронные декларации, в частности, из него исключили общественных активистов-антикоррупционеров.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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