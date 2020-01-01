В Украине стартовал новый этап электронного декларирования

С 1 января 2020 года в Укране стартовала подача электронных деклараций лицами, уполномоченными на выполнение функций государства или местного самоуправления за 2019 год. Об этом сообщило Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции.

Декларации чиновники должны подать до 1 апреля.

Агентство опубликовало видео с разъяснениями по поводу декларирования.

В 2020 году впервые декларациии должны будут подавать руководитель Офиса президента и его заместители. Также декларировать имущество впервые будут нардепы, которые были избраны и получили мандаты в 2019 году.

ВИДЕОВидео: НАЗК Nazk / YouTube

Электронное декларирование доходов чиновников в Украине запустили в сентябре 2016 года. Это было одним из требований Европейского союза для реализации безвизового режима.

18 октября вступил в силу закон №140-IX о перезапуске НАПК. Документ предусматривает, что руководить деятельностью НАПК будет единолично глава, назначаемый и увольняемый Кабинетом Министров. До этого руководство осуществлялось коллегиально, в руководящий орган входило пять человек. Согласно закону, главу агентства будут назначать на четыре года, один и тот же человек не сможет занимать эту должность дважды подряд. Глава агентства сможет назначить трех заместителей.

В конкурсе на должность главы НАПК победил прокурор Александр Новиков.

В законе предусмотрено изменение перечня должностных лиц, которые обязаны подавать электронные декларации, в частности, из него исключили общественных активистов-антикоррупционеров.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Лидер КНДР Ким Чен Ын в первый раз с момента прихода к власти не выпустил новогоднее обращение к нации. Вместо обращения Ким Чен Ын утром 1 января доложил об итогах пленарного заседания Трудовой партии КНДР, передает РИА «Новости». Лидер КНДР сообщил, что страна продолжит работать над стратегическим оружием и не станет в одностороннем порядке соблюдать […]