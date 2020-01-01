В Страсбурге в Новогоднюю ночь сожгли больше 200 автомобилей

Во французском Страсбурге за ночь вандалы сожгли 220 автомобилей, по этому делу задержаны около 40 человек, сообщают СМИ.
«У нас никогда не было такой ситуации уже много лет. Я никогда не видел, чтобы так делали: машины поджигали на парковках под окнами домов. Все кварталы Страсбурга были так или иначе затронуты [уличными беспорядками]», – сказал заместитель мэра Страсбурга по вопросам безопасности Робер Эрман, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
В Сети также опубликованы кадры ночных поджогов с перевернутыми и горящими автомобилями.
Strasbourg 2020. pic.twitter.com/ECe49OoKVq
— (@Nws_MENA) 1 января 2020 г.
В полиции не назвали точное число уничтоженных машин.
Беспорядки длились до утра, несколько полицейских получили ранения. Также сообщается о пострадавшем от взрыва горевшего автомобиля.
Поджоги также происходили в городах Мюлуз, Мютциг, Оберне, Барре и Селестате.
Ранее во Франции подсчитали ущерб от акций «желтых жилетов». Митинги нанесли ущерб французским коммерсантам и государственному бюджету в размере 2,5 млрд евро.
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