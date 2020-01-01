В Страсбурге в Новогоднюю ночь сожгли больше 200 автомобилей

01.01.2020, 17:58, Новости дня

Во французском Страсбурге за ночь вандалы сожгли 220 автомобилей, по этому делу задержаны около 40 человек, сообщают СМИ.

«У нас никогда не было такой ситуации уже много лет. Я никогда не видел, чтобы так делали: машины поджигали на парковках под окнами домов. Все кварталы Страсбурга были так или иначе затронуты [уличными беспорядками]», – сказал заместитель мэра Страсбурга по вопросам безопасности Робер Эрман, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

В Сети также опубликованы кадры ночных поджогов с перевернутыми и горящими автомобилями.

Strasbourg 2020. pic.twitter.com/ECe49OoKVq

— (@Nws_MENA) 1 января 2020 г.

В полиции не назвали точное число уничтоженных машин.

Беспорядки длились до утра, несколько полицейских получили ранения. Также сообщается о пострадавшем от взрыва горевшего автомобиля.

Поджоги также происходили в городах Мюлуз, Мютциг, Оберне, Барре и Селестате.

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