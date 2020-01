Папа римский извинился за то, что оттолкнул руку женщины на площади Святого Петра

Папа римский Франциск извинился за то, что не сдержался и оттолкнул женщину, которая схватила его за руку на площади Святого Петра.

«Всем нам не раз приходилось терять терпение. Это случается и со мной. Прошу прощения за плохой пример, который подал накануне», — сказал он.

WATCH: Disgruntled Pope Francis pulls himself free from a woman's clutch in Vatican City https://t.co/2nap3R0iQ4 pic.twitter.com/tubJ1xmaxu

— Reuters (@Reuters) January 1, 2020

Ранее СМИ публиковали кадры, как папа проходит мимо верующих, которые стоят на площади за заграждением, приветствует их и жмет некоторым руки. Одна гражданка схватила его за руку, когда он начал отходить в сторону, и притянула его обратно к заграждению. Он попытался вырваться, но она не отпускала, тогда он слегка ударил ее по руке и отругал.

