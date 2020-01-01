Мнение: На Украине неонацистов начинают насильно поить мочой

Не успел как следует наступить 2020, а хорошие новости уже начинают приходить с Украины, друзья. Одну из таких новостей прям к столу, то есть не к столу, я приготовил для вас. Речь идет о насильственной уринотерапии для человеков строго-определенных взглядов узкой античеловеческой направленности.

Известного украинского неонациста Виталия Регора, известного нападением на женщину с ребенком в Киеве во время празднования Дня Победы, а также на журналистов команды Анатолия Шария, подкараулили в подъезде, где напоили мочой. Херой звал на помощь маму.

Поможет ли процедура насильственной уринотерапии перцу прийти в себя и осознать «кто он» и «что он» после всего содеянного за свою сколь короткую, столь же и дрянную жизнь маменькиного сыночка-неудачника, поживем — увидим.

С Новым Годом, Друзья!

realmaluta

Источник: Конт

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