Мнение: Мы. Друзья. Другой народ. Радость. Песни. Новый Год…

В этот Новый год я, скорее, работал, чем праздновал.

И не Дедом Морозом, а, наверное — Доктором Айболитом

По крайней мере ещё в 23.35 наблюдалась интенсивная трудовая деятельность.

В 24.00 — 00.01 под бой курантов выпили апельсинового сока.

Пошёл хорошо.

Сок.

И это здорово.

Вот…

Порылся в не очень близких, но и не очень далеких видео архивах и вынул что-то более-менее соответствующее текущему моменту.

Тирольские хулиганские напевы о пользе отслеживания женских календарей.

И что бывает, когда, из-за алкогольных праздничных паров — эта польза забывается.

Ну, и самая-самая вечная-вечная Новогодняя Песня.

Которая не забывается никогда…

И это здорово.

С ПРАЗДНИКОМ.

УРА!!!

РАДОСТИ…

Источник: Конт

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Завтра турецкий парламент будет рассматривать запрос Эрдогана, который тот внес 30 декабря, о размещении военного контингента Турции в Ливии в ответ на обращение ливийского правительства. Строго формально, правительство Сараджа в Триполи является законным и признается ООН. Поэтому с международной точки зрения действия Турции будут выглядеть вполне легитимными. То, что парламент примет решение об отправке войск, […]