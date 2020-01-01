Мнение: Мы. Друзья. Другой народ. Радость. Песни. Новый Год…

01.01.2020, 17:55, Разное

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

В этот Новый год я, скорее, работал, чем праздновал.

 И не Дедом Морозом, а, наверное — Доктором Айболитом

По крайней мере ещё в 23.35 наблюдалась интенсивная трудовая  деятельность.

В 24.00 —   00.01 под бой курантов выпили апельсинового сока. 

Пошёл хорошо.

Сок.

И это здорово.

Вот…

Порылся в не очень близких, но и не очень далеких видео архивах и вынул что-то более-менее соответствующее текущему моменту.

Тирольские хулиганские напевы о пользе отслеживания женских календарей. 

И что бывает, когда, из-за алкогольных праздничных паров — эта польза забывается.

Ну, и самая-самая вечная-вечная Новогодняя Песня.

Которая не забывается никогда…

И это здорово.

С ПРАЗДНИКОМ.

                                       УРА!!!

                                                             РАДОСТИ…

Источник: Конт



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