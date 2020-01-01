Мнение: Мы. Друзья. Другой народ. Радость. Песни. Новый Год…

В этот Новый год я, скорее, работал, чем праздновал.
И не Дедом Морозом, а, наверное — Доктором Айболитом
По крайней мере ещё в 23.35 наблюдалась интенсивная трудовая деятельность.
В 24.00 — 00.01 под бой курантов выпили апельсинового сока.
Пошёл хорошо.
Сок.
И это здорово.
Вот…
Порылся в не очень близких, но и не очень далеких видео архивах и вынул что-то более-менее соответствующее текущему моменту.
Тирольские хулиганские напевы о пользе отслеживания женских календарей.
И что бывает, когда, из-за алкогольных праздничных паров — эта польза забывается.
Ну, и самая-самая вечная-вечная Новогодняя Песня.
Которая не забывается никогда…
И это здорово.
С ПРАЗДНИКОМ.
УРА!!!
РАДОСТИ…
Источник: Конт
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