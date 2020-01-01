Мнение: Что ж ты плачешь, милая, ночи напролёт…

Что ж ты плачешь, милая, ночи напролёт,

Это просто праздники, просто — Новый год,

Просто много нежности, много белизны,

И касанье вечности, и о прошлом — сны…

Кожа пахнет яблоком, волосы — травой.

Сны слетают с облака – тают над тобой.

Тают, разлетаются, гаснут навсегда,

Иногда сбываются. Правда — иногда.

Капельки хрустальные в золоте волос.

Не грусти, любимая — это не всерьёз.

Всё звенит и светится: – рядом Новый год,

Скоро всё изменится. Всё произойдёт…

Очень штука странная зимняя любовь,

Не страдай, ранимая. Всё начнётся вновь.

Пляшет, кувыркается за окошком снег…

Может, всё изменится.

А, возможно — нет…

Источник: Конт

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