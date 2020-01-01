Мнение: Что ж ты плачешь, милая, ночи напролёт…

Что ж ты плачешь, милая, ночи напролёт,
Это просто праздники, просто — Новый год,
Просто много нежности, много белизны,
И касанье вечности, и о прошлом — сны…
Кожа пахнет яблоком, волосы — травой.
Сны слетают с облака – тают над тобой.
Тают, разлетаются, гаснут навсегда,
Иногда сбываются. Правда — иногда.
Капельки хрустальные в золоте волос.
Не грусти, любимая — это не всерьёз.
Всё звенит и светится: – рядом Новый год,
Скоро всё изменится. Всё произойдёт…
Очень штука странная зимняя любовь,
Не страдай, ранимая. Всё начнётся вновь.
Пляшет, кувыркается за окошком снег…
Может, всё изменится.
А, возможно — нет…
Источник: Конт
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Лидер КНДР Ким Чен Ын в первый раз с момента прихода к власти не выпустил новогоднее обращение к нации. Вместо обращения Ким Чен Ын утром 1 января доложил об итогах пленарного заседания Трудовой партии КНДР, передает РИА «Новости». Лидер КНДР сообщил, что страна продолжит работать над стратегическим оружием и не станет в одностороннем порядке соблюдать […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Бутина пообещала приготовить для США «наш ответ Чемберлену» / 5 декабря
- Гендиректор КБ «Южное» выписал себе премию в 609 тыс. грн / 28 декабря
- Стрельба возле президентской резиденции в Мексике. Погибли четыре человека / 8 декабря
- Time: «Нафтогаз» попытался оспорить право фирмы из США на разработку месторождения / 17 декабря
- Власти Кипра решили лишить гражданства Дерипаску и его детей – СМИ / 27 ноября
- В Кремле озвучили подробности встречи Путина и Эрдогана / 2 декабря
- Вопрос дня: Может ли полицейский проверить ваш мобильный телефон? / 2 декабря
- Зеленский наградил орденами «За заслуги» Притулу и Тополю / 6 декабря