Мнение: Что ж ты плачешь, милая, ночи напролёт…

01.01.2020, 17:55, Разное

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Что ж ты плачешь, милая, ночи напролёт,

           Это просто праздники, просто — Новый год,

Просто много нежности, много белизны,

                                 И касанье вечности, и о прошлом — сны…

                              Кожа пахнет яблоком, волосы — травой.

Сны слетают с облака – тают над тобой.

Тают, разлетаются, гаснут навсегда,

                                 Иногда сбываются. Правда — иногда.

Капельки хрустальные в золоте волос.

Не грусти, любимая — это не всерьёз.

Всё звенит и светится: – рядом Новый год,

Скоро всё изменится. Всё произойдёт…

                                                  Очень штука странная зимняя любовь,

                                      Не страдай, ранимая. Всё начнётся вновь.

                        Пляшет, кувыркается за окошком снег…

Может, всё изменится.

                                                       А, возможно — нет…

Источник: Конт



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