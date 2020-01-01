Запрет фейерверков на местном уровне носит формальный характер – МВД Украины

Запрет фейерверков на местном уровне не предусматривает уголовной или административной ответственности. Об этом проинформировала пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

«Спасатели Житомирской области сообщили, человек получил тяжелую травму из-за фейерверка, который резко взорвался. Сейчас он в реанимации. Сегодня в комментариях вы возмущались, почему полиция не реагировала на канонады фейерверков, если это запрещено? Объясняем: решение о запрете пиротехники принимают городские или сельские советы, каждый отдельно. Например, в Киеве Киевсовет запретил использование пиротехники до окончания операции Объединенных сил. Однако, соответствующие изменения в Уголовный, Уголовно-процессуальный и Кодекс об админнарушении относительно ответственности за запуск салютов не вносились», – рассказали в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что согласно Административному кодексу, полиция лишь следит за тем, чтобы пиротехника продавалась с сертификатами качества.

Рятувальники Житомирщини повідомили, чоловік зазнав тяжкої травми через феєрверк, що різко вибухнув. Наразі він у… Posted by МВС України on Kolmapäev, 1. jaanuar 2020

Запрет на фейерверки Киевсовет ввел в сентябре 2014 года, а в декабре продлил его. Запрет должен был действовать до конца антитеррористической операции. В мае 2018 года было принято новое решение о запрете фейерверков, так как с 2017 года вместо АТО на востоке Украины проводится операция Объединенных сил.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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