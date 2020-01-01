Саратовский студент обстрелял не пропустившее его авто с ребенком

01.01.2020, 17:51, Новости дня

В Саратове студент выстрелил по автомобилю, который не пропустил его на дороге, в машине был ребенок, сообщили в областном ГУМВД.

Пострадавший ехал с женой и ребенком из магазина и не пропустил другой автомобиль, пытавшийся выехать со второго ряда, после чего водитель начал преследовать семью, сообщается в публикации ГУМВД во «ВКонтакте».

«Смотрю в боковое зеркало, открывается окно тонированное, вылезает рука с пистолетом и стреляет. Я резко даю по тормозам, естественно, от испуга. У меня жена плачет, ребенок плачет», – сообщил пострадавший Дмитрий Сударкин.

После этого Сударкин вызвал полицию.

Супруга после происшествия почувствовала себя нехорошо, ей понадобилась медицинская помощь. Ребенок не пострадал.

«Зачинщиком конфликта оказался студент одного из саратовских вузов… В отношении мужчины составлен административный протокол по признакам правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство», – добавили в полиции.

Злоумышленник, по данным ведомства, сделал два выстрела.

«Я вообще не хотел по лобовому (стеклу), я хотел по колесу шмальнуть, просто напугать… В такой момент, по-моему, никто ни о чем не думает. Сейчас осознаю», – сказал задержанный.

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