Саратовский студент обстрелял не пропустившее его авто с ребенком

В Саратове студент выстрелил по автомобилю, который не пропустил его на дороге, в машине был ребенок, сообщили в областном ГУМВД.
Пострадавший ехал с женой и ребенком из магазина и не пропустил другой автомобиль, пытавшийся выехать со второго ряда, после чего водитель начал преследовать семью, сообщается в публикации ГУМВД во «ВКонтакте».
«Смотрю в боковое зеркало, открывается окно тонированное, вылезает рука с пистолетом и стреляет. Я резко даю по тормозам, естественно, от испуга. У меня жена плачет, ребенок плачет», – сообщил пострадавший Дмитрий Сударкин.
После этого Сударкин вызвал полицию.
Супруга после происшествия почувствовала себя нехорошо, ей понадобилась медицинская помощь. Ребенок не пострадал.
«Зачинщиком конфликта оказался студент одного из саратовских вузов… В отношении мужчины составлен административный протокол по признакам правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство», – добавили в полиции.
Злоумышленник, по данным ведомства, сделал два выстрела.
«Я вообще не хотел по лобовому (стеклу), я хотел по колесу шмальнуть, просто напугать… В такой момент, по-моему, никто ни о чем не думает. Сейчас осознаю», – сказал задержанный.
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