Мнение: Эпоха безналичности, принадлежность компаний и отношение к предпринимателям

1. Очередное моё предсказание сбылось, россияне отказываются от наличных. Наступивший 2020 год, вероятно, станет для нашей страны первым, когда граждане будут тратить деньги деньги преимущественно по карточкам. В прошлом году экватор между наличностью и безналичностью был перейдён в последнем квартале, и теперь, очевидно, бумажным деньгам вернуть себе лидерство уже не удастся:

https://lenta.ru/news/2019/12/27/itogisber/

По итогам четвертого квартала 2019 года безналичный оборот превысит 50 процентов расходов граждан. За девять месяцев 2019 года, по данным ЦБ, 48,6 процента расходных операций, то есть покупок товаров и услуг, было оплачено безналичным способом. По оценкам «СберДанных», в третьем квартале 2019 год в 26 регионах доля безналичного торгового оборота превысила 50 процентов, хотя еще год назад таких регионов было всего четыре.

Однако эксперты отмечают ранние признаки замедления процесса проникновения безналичных платежей. По сравнению с третьим кварталом 2018 года их доля выросла на 4,8 процентных пункта, что, по данным «СберДанных», стало минимумом за почти три года.

2. Любопытный парадокс на тему национальной принадлежности российских компаний подметил комментатор pro_feed:

https://olegmakarenko.ru/1752332.html?thread=719476492#t719476492

Читая некоторые комментарии как-то забавно становится. Значит, как только тема «наш» или «не наш» и как только есть малая хвала России, так народ старательно выискивает владельцев компаний в интернете и пишет, что они принадлежат не нашим людям, а иностранцам, и поэтому нашими считаться не могут никак.

Зато когда начинается любимая тема народа о плохих продуктах в России, так у них сразу все компании массово нашими становятся. Что-то не рвётся народ посмотреть, кто владеет пивоварней, когда они ругают российское пиво, которое вообще не российское, а делается западными компаниями по их технологиям на их заводах, что построили в России. Или когда народ с удовольствием ест шоколад с пальмовым маслом, он почему-то не ищет, кто владеет компаний, зато пишет в интернете, как в России «проклятое правительство» травит народ пальмовым маслом. Хотя почти весь шоколад в России делается западными компаниями (например, проклятой Nestle скупающей тоннами пальмовое масло) на заводах принадлежащих им. А всякая молочка, которую некоторые россияне называют отравой, делается часто американскими компаниями по их технологиям.

3. Вопреки бурно цветущей в последние годы левой пропаганде, отношение россиян к «буржуям» становится всё более положительным:

https://lenta.ru/articles/2019/12/13/mybusiness/

Исследования аналитического центра НАФИ свидетельствуют о том, что за последний год россияне стали лучше относиться к предпринимательству. Так, большинство опрошенных считает, что по сравнению с гражданами, работающими по найму, предприниматель более независим, имеет больше возможностей для самореализации и обладает высоким социальным статусом. <…>

…78 процентов граждан указывают, что слово «предпринимательство» вызывает у них положительные или скорее положительные ассоциации, а самих предпринимателей описывают как умных и целеустремленных. Немногим меньше трети всего населения считают, что предпринимателем стать легко (32 процента), а условия для начала бизнеса благоприятные или скорее благоприятные (39 процентов). Желание стать предпринимателями в будущем также выражает около трети всех граждан (35 процентов). Их привлекает в первую очередь возможность заниматься делом, которое нравится, и получение высокого дохода. Те, кто не хочет включаться в предпринимательскую деятельность, полагают, что делать это уже слишком поздно (в силу возраста или других обременений) или опасаются неудачи.

Большинство россиян, встречавших информацию о развитии предпринимательства в СМИ, задумались о концепции собственного бизнеса (52 процента). Еще 41 процент занимается поиском дополнительной информации в интернете о предпринимательстве, открытии бизнеса и мерах господдержки, например: перешли к активным действиям и обратились в банк за кредитом для открытия бизнеса, а другие посетили центры «Мой бизнес».

Интересно, если почти 4/5 граждан страны хорошо относится к предпринимателям, а более трети желает ими стать, то как товарищи коммунисты собираются устраивать революцию?

Да, в 1917 году левые радикалы пришли к власти, хотя были крайним меньшинством среди интеллигенции. Однако в непростой обстановке Первой мировой они смогли опереться на полуграмотных солдат, рабочих и крестьян.

Теперь эта питательная среда исчезла: спасибо советскому образованию и опыту советской жизни, наш народ стал значительно грамотнее и мудрее.

Источник: Место для дискуссий

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Ирак в очередной раз стал ареной для противостояния между Тегераном и Вашингтоном: после произошедшего 31 декабря нападения на посольство США в Багдаде Дональд Трамп пригрозил, что Иран будет отвечать за любые потери Америки на иракской территории, а американское минобороны заявило, что отправит дополнительно 750 солдат для охраны диппредставительства, пишет La Croix. Reuters Министр обороны США […]