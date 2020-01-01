Американские ученые готовятся начать испытания вакцины от деменции на людях

01.01.2020, 17:30, Разное

Американские исследователи готовятся начать испытания вакцины от деменции на людях после недавно проведенных успешных исследований на животных. С результатами работы знакомит медицинский журнал, посвященный изучению болезни Альцгеймера, Alzheimer’s Research & Therapy.
Объединенный коллектив ученых из Института молекулярной медицины и Калифорнийского университета в Ирвине планируют разработать эффективную программу иммунотерапии распространенного заболевания. Новый метод позволит удалять у пациента накопившиеся за годы его жизни бета-амилоидные бляшки и нейрофибриллярные клубки, вызывающие процессы нейродегенерации.

Стратегия двойной вакцинации, основанной на инновационной технологии MultiTEP, предполагает в ходе дальнейшего развития меры по замедлению скорости накопления губительных молекул и созданию препятствий для прогрессирования состояния пациентов с болезнью Альцгеймера.



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