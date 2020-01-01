Московский Планетарий назвал 5 самых ожидаемых астрономических событий в 2020 году

Московский Планетарий представил вниманию 5 самых ожидаемых астрономических событий в 2020 году. Одним из них является метеоритный дождь, который представится возможность лицезреть в ближайшие дни.
Самые интенсивные потоки метеоритного дождя жители РФ смогут увидеть с 3 по 4 января в Северном полушарии. Следующим интересным событием в наступающем году является самый большой по размеру солнечный диск. В это время планета окажется на наиболее близком расстоянии к Солнцу. Эксперты добавили в список и так называемое противостояние четвёртой по удалённости от Солнца планеты, что произойдет 14 октября. Суть в том, что Марс займет на ночном небе главенствующую позицию, небесный объект будет виден в созвездии Рыб.
Четвертое ожидаемое астрономическое событие произойдет 21 декабря. В этот день Сатурн и Юпитер будут разделяться всего лишь 1/6 частью лунного диска.
Московские специалисты считают не менее интересными шесть затмений, которые будут иметь место в летние месяцы — 5,21 июня и 5 июля, в конце осени — 30 ноября и зимой — 14 декабря.
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Последнее: Московский Планетарий представил вниманию 5 самых ожидаемых астрономических событий в 2020 году. Одним из них является метеоритный дождь, который представится возможность лицезреть в ближайшие дни. Самые интенсивные потоки метеоритного дождя жители РФ смогут увидеть с 3 по 4 января в Северном полушарии. Следующим интересным событием в наступающем году является самый большой по размеру солнечный диск. […]
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