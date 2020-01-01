Названа дата начала тренировок индийских астронавтов в России

Четверо индийских астронавтов начнут готовиться к первой индийской пилотируемой миссии «Гаганьян» в РФ с третьей недели января, сообщил глава Индийской организации космических исследований (ISRO) Кайласавадиву Сиван.

«Мы значительно продвинулись в программе «Гаганьян» в 2019 году, многие разработки были завершены. Определены для подготовки четыре астронавта. Подготовка астронавтов, отобранных в индийских Военно-воздушных силах, запланирована с третьей недели января и пройдет в России», – сообщил Сиван, передает ТАСС со ссылкой на Hindustan Times.

Других подробностей подготовки индийских космонавтов он не назвал.

В ноябре в российском ЦПК сообщили, что старт тренировок индийских астронавтов зависит от результатов медицинского отбора и решения Индии о том, кого они окончательно выберут и направят в Россию для подготовки.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Четверо индийских астронавтов начнут готовиться к первой индийской пилотируемой миссии «Гаганьян» в РФ с третьей недели января, сообщил глава Индийской организации космических исследований (ISRO) Кайласавадиву Сиван. «Мы значительно продвинулись в программе «Гаганьян» в 2019 году, многие разработки были завершены. Определены для подготовки четыре астронавта. Подготовка астронавтов, отобранных в индийских Военно-воздушных силах, запланирована с третьей недели […]