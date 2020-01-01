Названа дата начала тренировок индийских астронавтов в России

Четверо индийских астронавтов начнут готовиться к первой индийской пилотируемой миссии «Гаганьян» в РФ с третьей недели января, сообщил глава Индийской организации космических исследований (ISRO) Кайласавадиву Сиван.
«Мы значительно продвинулись в программе «Гаганьян» в 2019 году, многие разработки были завершены. Определены для подготовки четыре астронавта. Подготовка астронавтов, отобранных в индийских Военно-воздушных силах, запланирована с третьей недели января и пройдет в России», – сообщил Сиван, передает ТАСС со ссылкой на Hindustan Times.
Других подробностей подготовки индийских космонавтов он не назвал.
В ноябре в российском ЦПК сообщили, что старт тренировок индийских астронавтов зависит от результатов медицинского отбора и решения Индии о том, кого они окончательно выберут и направят в Россию для подготовки.
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Последнее: Четверо индийских астронавтов начнут готовиться к первой индийской пилотируемой миссии «Гаганьян» в РФ с третьей недели января, сообщил глава Индийской организации космических исследований (ISRO) Кайласавадиву Сиван. «Мы значительно продвинулись в программе «Гаганьян» в 2019 году, многие разработки были завершены. Определены для подготовки четыре астронавта. Подготовка астронавтов, отобранных в индийских Военно-воздушных силах, запланирована с третьей недели […]
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