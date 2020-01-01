Москвич выиграл в лотерее рекордную сумму

Житель Москвы выиграл в лотерею 1 млрд рублей, об этом сообщили в «Столото».

Сумма стала рекордной всю историю государственных лотерей в стране, пояснили в «Столото», передает РИА «Новости».

Для получения денег победителю нужно приехать в московский лотерейный центр. В «Столото» выразили надежду, что победитель вскоре объявится и расскажет, как планирует потратить деньги.

Всего в тираже участвовали свыше 53,6 млн билетов.

В ноябре австралиец выиграл 800 тыс. австралийских долларов (около 550 тыс. долларов США) через несколько минут после расставания с девушкой.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Четверо индийских астронавтов начнут готовиться к первой индийской пилотируемой миссии «Гаганьян» в РФ с третьей недели января, сообщил глава Индийской организации космических исследований (ISRO) Кайласавадиву Сиван. «Мы значительно продвинулись в программе «Гаганьян» в 2019 году, многие разработки были завершены. Определены для подготовки четыре астронавта. Подготовка астронавтов, отобранных в индийских Военно-воздушных силах, запланирована с третьей недели […]