Москвич выиграл в лотерее рекордную сумму

01.01.2020, 17:19, Новости дня

Житель Москвы выиграл в лотерею 1 млрд рублей, об этом сообщили в «Столото».

Сумма стала рекордной всю историю государственных лотерей в стране, пояснили в «Столото», передает РИА «Новости».

Для получения денег победителю нужно приехать в московский лотерейный центр. В «Столото» выразили надежду, что победитель вскоре объявится и расскажет, как планирует потратить деньги.

Всего в тираже участвовали свыше 53,6 млн билетов.

В ноябре австралиец выиграл 800 тыс. австралийских долларов (около 550 тыс. долларов США) через несколько минут после расставания с девушкой.



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