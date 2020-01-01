Албания стала председательствующей страной ОБСЕ. Урегулирование конфликта в Украине назвали приоритетной задачей

С 1 января действующим председателем ОБСЕ стал премьер-министр Албании Эди Рама. Об этом сообщила пресс-служба организации.
По его словам, Украина останется одним из приоритетов ОБСЕ.
«Кризис в Украине и вокруг нее остается самой насущной угрозой безопасности в Европе», – подчеркнул Рама.
Он отметил, что урегулирование конфликтов будет в центре его внимания, так как «недопустимо, чтобы затяжные конфликты в регионе по-прежнему уносили жизни».
Среди важных задач Рама назвал также борьбу с насилием в отношении женщин, коррупцией, дискриминацией и торговлей людьми.
9 января в Вене он представит постоянному совету ОБСЕ приоритеты Албании.
Мониторинговая миссия ОБСЕ работает в Украине с 21 марта 2014 года.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: С 1 января действующим председателем ОБСЕ стал премьер-министр Албании Эди Рама. Об этом сообщила пресс-служба организации. По его словам, Украина останется одним из приоритетов ОБСЕ. «Кризис в Украине и вокруг нее остается самой насущной угрозой безопасности в Европе», – подчеркнул Рама. Он отметил, что урегулирование конфликтов будет в центре его внимания, так как «недопустимо, чтобы затяжные […]
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