Албания стала председательствующей страной ОБСЕ. Урегулирование конфликта в Украине назвали приоритетной задачей

01.01.2020, 17:18, Новости дня

С 1 января действующим председателем ОБСЕ стал премьер-министр Албании Эди Рама. Об этом сообщила пресс-служба организации.

По его словам, Украина останется одним из приоритетов ОБСЕ.

«Кризис в Украине и вокруг нее остается самой насущной угрозой безопасности в Европе», – подчеркнул Рама.

Он отметил, что урегулирование конфликтов будет в центре его внимания, так как «недопустимо, чтобы затяжные конфликты в регионе по-прежнему уносили жизни».

Среди важных задач Рама назвал также борьбу с насилием в отношении женщин, коррупцией, дискриминацией и торговлей людьми.

9 января в Вене он представит постоянному совету ОБСЕ приоритеты Албании.

Мониторинговая миссия ОБСЕ работает в Украине с 21 марта 2014 года.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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Последнее: С 1 января действующим председателем ОБСЕ стал премьер-министр Албании Эди Рама. Об этом сообщила пресс-служба организации. По его словам, Украина останется одним из приоритетов ОБСЕ. «Кризис в Украине и вокруг нее остается самой насущной угрозой безопасности в Европе», – подчеркнул Рама. Он отметил, что урегулирование конфликтов будет в центре его внимания, так как «недопустимо, чтобы затяжные […]

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