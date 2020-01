Трамп сообщил, что подпишет первую часть торгового соглашения с Китаем 15 января

Первая часть торгового соглашения между США и Китаем будет подписана 15 января в Вашингтоне. Об этом заявил президент США Дональд Трамп 31 декабря в Twitter.

«Я подпишу первую часть нашей очень крупной и всеобъемлющей торговой сделки с Китаем 15 января. Церемония состоится в Белом доме. Представители высокого уровня Китая будут присутствовать. Позже я поеду в Пекин, где начнутся переговоры по второй фазе!» – написал презилент США.

I will be signing our very large and comprehensive Phase One Trade Deal with China on January 15. The ceremony will take place at the White House. High level representatives of China will be present. At a later date I will be going to Beijing where talks will begin on Phase Two!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 31, 2019

Отношения США и КНР в торговой сфере ухудшились после того, как летом 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о введении для Китая таможенного сбора в размере 25% на товары стоимостью $50 млрд. Китай ввел такие же ответные пошлины на импорт товаров из Соединенных Штатов.

5 мая 2019 года Трамп заявил, что переговоры о заключении торгового соглашения идут слишком медленно и 10 мая тарифы на китайский импорт общей стоимостью $200 млрд поднимаются с 10% до 25%. В ответ на введение пошлин американской стороной Китай с 1 июня ввел новые пошлины на товары из США на общую сумму $60 млрд.

1 августа президент Соединенных Штатов объявил, что с 1 сентября Вашингтон введет дополнительный тариф на весь объем товаров из Китая, который до сих пор не облагался таможенным сбором. 23 августа Китай заявил, что введет дополнительные тарифы на импорт американских товаров на сумму около $75 млрд в ответ на недавно объявленное Штатами повышение тарифов на китайские товары.

31 октября Трамп сообщил, что США и Китай готовятся подписать первую часть торгового соглашения, что представляет собой около 60% от общей суммы сделки.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

