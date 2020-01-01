В Киеве шесть человек пострадали в результате стрельбы – СМИ

01.01.2020, 17:06, Новости дня

1 января в 4.30 в Киеве произошла стрельба, в результате которой пострадали шесть человек. Об этом сообщает «Киев Оперативный» в Facebook.

Масштабная драка, которая переросла в стрельбу произошла на улице Большая Васильковская недалеко от станции метро Лыбедская.

На жаль, не всі вміють відпочивати нормально: о 04:30 сталася масштабна бійка із стріляниною сталася цієї ночі неподалік із станцією метро Либідська — на Великій Васильківській. За нашою інформацією, внаслідок цього інциденту 6 потерпілих. Причини та детальна інформація про подію встановлюється.

Posted by Киев Оперативный on Kolmapäev, 1. jaanuar 2020

Пресс-служба полиции информацию о данном инциденте не публиковала, однако в Министерстве внутренних дел сообщали, что в новогоднюю ночь особых нарушений общественного порядка патрульные не зафиксировали.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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Последнее: 1 января в 4.30 в Киеве произошла стрельба, в результате которой пострадали шесть человек. Об этом сообщает «Киев Оперативный» в Facebook. Масштабная драка, которая переросла в стрельбу произошла на улице Большая Васильковская недалеко от станции метро Лыбедская. На жаль, не всі вміють відпочивати нормально: о 04:30 сталася масштабна бійка із стріляниною сталася цієї ночі неподалік […]

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