В «Нафтогазі» объявили о завершении анбандлинга

1 января пресс-служба «Нафтогазу України» объявила в Facebook о завершении анбалдинга.

«Оператор газотранспортной системы Украины» вышел из группы «Нафтогаз» и теперь на 100% принадлежит Магистральным газопроводам, которые, в свою очередь, подчиняются Министерству финансов, рассказали в компании.

«Европейцы официально подтвердили соответствие анбандлинга требованиям Третьего энергопакета Евросоюза. Еще полгода назад этот результат казался недостижимым. Сегодня все работает, как надо», – добавили в пресс-службе.

#Анбандлінг завершено ✅ 🥳Оператор ГТС України вийшов з групи Нафтогаз і тепер на 100% належить Магістральні… Posted by Нафтогаз України — Naftogaz on Kolmapäev, 1. jaanuar 2020

17 ноября вступил в силу закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с отделением деятельности по транспортировке природного газа». Документ предусматривает создание отдельного оператора газотранспортной системы Украины, который будет независимым от «Нафтогазу» (анбандлинг), но останется в государственной собственности. Закон обеспечивает проведение анбандлинга по модели ISO (Independent System Operator), на которой настаивал НАК.

9 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №314 IX «О внесении изменений в раздел ХХ «Переходные положения» Налогового кодекса Украины, который касается создания в Украине независимого оператора газотранспортной системы. Документ вступил в силу 11 декабря.

17 декабря секретариат Энергетического сообщества согласовал сертификацию «Оператора газотранспортной системы Украины».

24 декабря компания «Оператор газотранспортной системы Украины» прошла сертификацию в Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг. Премьер Алексей Гончарук сообщал, что «Оператор газотранспортной системы Украины» получил лицензию на транспортировку газа с 1 января 2020 года.

1 января через украинскую ГТС был транспортирован первый газ по новому контракту с российским «Газпромом».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: 1 января в 4.30 в Киеве произошла стрельба, в результате которой пострадали шесть человек. Об этом сообщает «Киев Оперативный» в Facebook. Масштабная драка, которая переросла в стрельбу произошла на улице Большая Васильковская недалеко от станции метро Лыбедская. На жаль, не всі вміють відпочивати нормально: о 04:30 сталася масштабна бійка із стріляниною сталася цієї ночі неподалік […]