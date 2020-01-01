Independent — в новогоднем обращении Джонсон повторил невыполнимые предвыборные обещания

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал не терять времени на пути к выводу страны из ЕС и направить «рекордные» средства на нужды национальной системы здравоохранения, передаёт The Independent. Тем не менее, ранее эти предвыборные обещания главы государства уже были признаны невыполнимыми.



Reuters

Политические оппоненты обвинили премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в повторении своих не соответствующих действительности предвыборных обещаний в традиционном новогоднем телевизионном обращении к гражданам, в котором он пообещал покончить с «враждебностью и неопределённостью» 2019 года, сообщает The Independent.

В частности, критике подверглось заявление Джонсона о готовности начать процесс вывода Великобритании из состава ЕС к концу января.

«Мы приступили к работе сразу после выборов. Необходимое законодательство уже проходит через парламент и, как только его члены вернутся в Вестминстер, мы, не теряя времени, приступим к завершению работы», — заявил премьер.

При этом, как отмечает The Independent, лишь днём ранее в Брюсселе предупредили, что Джонсону придётся пересмотреть решение об отказе от продления переходного периода, окончание которого намечено на конец 2020 года.

Кроме того, в своём обращении глава государства вновь высказал ранее уже развенчанные обещания «рекордного финансирования» национальной системы здравоохранения, которое позволит построить 40 новых больниц и расширить медицинский персонал на 50 тыс. человек.

Ранее в кабинете министров признали, что в настоящее время в распоряжении правительства есть средства лишь для создания шести новых медицинских учреждений. Более того, они рассчитывают увеличить численность медперсонала только на 31 тыс. специалистов.

«Говоря «до свидания» 2019 году, мы можем перевернуть страницу с разногласиями, враждебностью и неопределенностью. Мы можем начать новую главу в истории нашей страны, где сплотимся и двинемся вперед вместе, раскрыв потенциал британского народа», — добавил премьер.

«Если премьер-министр действительно хочет объединить страну, он должен научиться говорить правду», — отреагировал на обращение Джонсона временный лидер Либерально-демократической партии Эд Дейви.

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Последнее: Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал не терять времени на пути к выводу страны из ЕС и направить «рекордные» средства на нужды национальной системы здравоохранения, передаёт The Independent. Тем не менее, ранее эти предвыборные обещания главы государства уже были признаны невыполнимыми. Reuters Политические оппоненты обвинили премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в повторении своих не соответствующих действительности предвыборных […]