Новогоднее обращение Порошенко в Сети назвали попыткой создать «альтернативную вселенную»

В соцсетях пользователи посмеялись над новогодним обращением бывшего президента Украины Петра Порошенко, которое показали на двух украинских телеканалах вместо обращения действующего главы государства Владимира Зеленского.

«Порошенко зря повторяется. Ему, если он хочет реванша, стоило бы придумать что-то новое», – прокомментировал Jocker Kamenskoy, передает РИА «Новости».

«Забыл, что не президент», – пошутила Ольга Трофимчук.

«Очень свежий и неизбитый ход. Показать два обращения подряд и дать сравнить две риторики на контрасте», – отметил политолог Владимир Коваль. По его мнению, это стало ударом по аудитории Порошенко.

Журналист Сергей Щербина отметил, что обращение Порошенко хуже, чем поступок Зеленского, который перед 2019 годом также выступил на одном украинском телеканале вместо Порошенко.

«Прошлогодний маневр на «Плюсах» можно считать циничной, но действенной политтехнологией. А вот это была мелочность», – отметил Щербина.

Журналист Вячеслав Чечило написал, что Порошенко тщетно пытается создать «альтернативную вселенную», в которой он еще президент. По мнению журналиста, это обращение – «жалкое зрелище».

«Можно вылезти на свои каналы и поздравить сторонников раньше Зеленского. Но обсуждать все равно будут Зеленского. И сторонники в том числе», – заключил он.

Напомним, два украинских канала показали зрителям экс-президента Петра Порошенко вместо действующего главы государства Владимира Зеленского в новогоднюю ночь.

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Последнее: В соцсетях пользователи посмеялись над новогодним обращением бывшего президента Украины Петра Порошенко, которое показали на двух украинских телеканалах вместо обращения действующего главы государства Владимира Зеленского. «Порошенко зря повторяется. Ему, если он хочет реванша, стоило бы придумать что-то новое», – прокомментировал Jocker Kamenskoy, передает РИА «Новости». «Забыл, что не президент», – пошутила Ольга Трофимчук. «Очень свежий […]