В мире: Эстония лишает себя шанса заработать с помощью России

В Эстонии прекратил свою деятельность местный филиал российского агентства «Спутник». Все последние месяцы его сотрудники подвергались давлению – сначала им заблокировали возможность получать законно заработанную зарплату, а потом и вовсе стали грозить уголовными делами. Как это скажется на отношениях Таллина и Москвы?

Как известно, вещающие в разных странах «спутники» являются подразделениями российского государственного МИА «Россия сегодня». Действуют они и в странах Прибалтики – есть литовский, латвийский и эстонский «спутники».

Официоз данных стран непрерывно шельмует эти издания и даже отказывает им в праве называться СМИ – по мнению литовских, латвийских и эстонских чиновников, «спутники» являются послушными орудиями зловещей «кремлевской пропаганды» и непрерывно изливают черный яд лжи в мозги простодушных обывателей. Между тем, даже беглого контент-анализа прибалтийских «спутников» достаточно, чтобы понять, что ни о чем подобном там речи не идет. «Спутники» адекватно освещают происходящее в «своих» странах, содержание их текстов мало отличается от того, что пишут местные русскоязычные эстонские и латвийские порталы. Однако власти стран Прибалтики с самого начала начали лепить из безобидных «спутников» некие пропагандистские чудища, объявив им «священную войну».

Так, в марте 2016 года открывшийся всего за несколько недель до того портал «Sputnik Латвия» (на русском и латышском языках) получил из Риги официальное уведомление о закрытии ресурса в доменной зоне lv. Согласно официальному письму доменного регистратора, ссылающегося на запрос МИД Латвии, «регистрация доменного имени sputniknews.lv является нарушением условий постановления Совета ЕС об ограничительных мерах в связи с угрозой территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины».

Российский МИД назвал действия латвийских властей «проявлением неприкрытой цензуры» и призвал представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, а также профильные международные организации дать принципиальную оценку дискриминационным действиям, направленным против интернет-ресурса агентства Sputnik в Латвии. Эти самые международные профильные структуры пробурчали в ответ нечто невразумительное – горою вступаться за «Спутник», который в США и в ЕС клеймят «пропагандистским ресурсом», никто не стал.

Ситуацию прокомментировал латвийский оппозиционный политический активист Владимир Линдерман: «Я не в курсе, при чем здесь Украина, да и какая разница. Латвийские власти просто прихлопнули российский портал, потому что он российский. А ведь «спутники» всюду позиционируют себя как «объективные-цивилизованные-европейские», рассчитывая, что таким образом заслужат одобрение местных элит. Напрасные мечты. Не надо быть цивилизованными и объективными, этого никто не оценит. Грубыми надо быть, дерзко поддерживать «пятые колонны» во всех враждебных странах, вот тогда будут бояться и уважать».

Опальный портал возобновил работу по новому адресу. С этим ресурсом сотрудничает ряд проживающих в Латвии русскоязычных журналистов – для них «Спутник» стал настоящим спасением, потому что русская пресса в республике вымирает. Другое дело, что многие отнюдь не стремятся факт такого сотрудничества афишировать, поскольку опасаются неприятностей с латвийскими спецслужбами. Латвийская полиция безопасности уже задерживала в Риге шеф-редактора «Sputnik Латвия» Валентина Роженцова – к счастью, ненадолго. Другой житель Латвии Марат Касем, возглавляющий «Sputnik Литва», откровенно признает, что опасается ездить на родину, так как не исключает, что его «примут» прямо в аэропорту. В мае Касем по рабочим делам пытался посетить Литву – собирался написать про местные президентские выборы. Но его задержали почти сразу после выхода из самолета. Несмотря на наличие у журналиста гражданства одной из стран ЕС, Касему велели убираться из Литвы. Но предварительно его тщательно обыскали, изучили содержимое телефона, а затем Касема допросил местный спецслужбист. Журналист потом пытался судиться с литовскими властями, но безуспешно.

Три года дали проработать спокойно

На фоне всего этого беспредела поведение эстонских властей сначала выглядело цивилизовано. Эстония – единственная из стран Прибалтики, в которой в 2016 году разрешили открыть полноценную редакцию и офис «Спутника». В коллектив входили 35 человек, 33 из них – граждане Эстонской Республики, работавшие по трудовым договорам с МИА «Россия сегодня». Ежемесячные налоговые платежи агентства в бюджет страны составляли почти 30 тыс. евро.

Однако и в Эстонии «Спутник» тоже столкнулся с препонами. Эстонские чиновники демонстративно отказывались общаться с «российским пропагандистским СМИ». Министерство иностранных дел неоднократно заявляло, что этот портал «не соблюдает журналистскую этику», «публикует ложную информацию» и «использует неправильные толкования».

Тем не менее, в течение трех лет эстонскому «Спутнику» разрешали работать относительно спокойно. Атака на него началась в августе 2019-го, когда администрация эстонского портала Propastop (специализирующегося на составлении списков «врагов народа») инициировала сбор подписей под предложением «выработать законодательные рамки при регистрации поддерживаемых из-за рубежа доменов с окончанием адреса на. ее». Бороться предлагалось с сайтами, «которые разжигают в обществе конфликты, передают тенденциозную информацию или распространяют враждебную пропаганду». Конкретно же Propastop предложил закрыть порталы baltnews.ee и sputniknews.ee.

В конце октября последовал следующий шаг – эстонские филиалы международных банковских групп внезапно заморозили переводы заработанных средств работникам «Спутника», налоговые перечисления и платежи за аренду офиса.

Другие банковские структуры страны, в которые обратилось агентство, такие операции проводить также отказались. А в ноябре арендодатель известил руководителя редакции эстонского «Спутника» Елену Черышеву об одностороннем расторжении соглашения и призвал до 27 февраля покинуть помещения офиса. В свою очередь, эстонская Охранная полиция обязала все работающие в стране банки полностью прекратить транзакции, связанные со «Спутником». Более того, закрыли банковские счета сотрудников «Спутника».

Черышева сообщила в соцсети: «Банк Swedbank лишает средств к существованию сотрудников «Sputnik Эстония»! Сегодня Swedbank разослал очередные письма сотрудникам «Sputnik Эстония», где заявил, что «предприятие Rossiya Segodnya является субъектом международных санкций Европейского союза». Открываете список и нас не видите? А нас там и нет. Swedbank пришел к такому глубокомысленному выводу «на основании информации из общедоступных источников». А ещё им известно, что «органы надзора за международными санкциями рассматривают Rossiya Segodnya как субъект международных санкций». Кто? Где?»

Однако одним финансовым давлением не ограничилось – далее власти перешли к запугиванию. Журналисты стали получать от эстонского департамента полиции и погранохраны письма с прямыми угрозами возбуждения против них уголовных дел. В агентстве рассказали, что в последние месяцы сотрудников «Sputnik Эстония» неоднократно вызывали в различные силовые структуры страны для «профилактических» бесед, в ходе которых им настоятельно рекомендовали уволиться. Черышева подтвердила: «Бюро данных по отмыванию денег стало рассылать письма всем сотрудникам «Sputnik Эстония», в которых они совершенно откровенно говорят о том, что если мы не разорвем трудовые отношения или какие-либо иные отношения сотрудничества с МИА «Россия сегодня», то нам грозит уголовная ответственность. То есть нас собираются, грубо говоря, посадить только за то, что мы все работаем в российском государственном СМИ».

Тогда главред «России сегодня» и Sputnik Маргарита Симоньян воззвала лично к президенту Эстонии: «Уважаемая госпожа президент Керсти Кальюлайд. Я не знаю, в курсе ли Вы действий силовых структур Вашей страны, которые угрожают журналистам, своим гражданам, уголовным преследованием за то, что они делают свою работу. Им был поставлен беспрецедентный ультиматум – уволиться из Sputnik до 1 января или готовиться к тюрьме. Мне, честно говоря, сложно представить себе, что в Эстонии в нарушение всех мыслимых прав и свобод готовы отправить в тюрьму тридцать журналистов. Давайте вместе не допустим этого». Российский уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова обратилась к канцлеру права Эстонии Юлле Мадизе с просьбой обеспечить права журналистов «Sputnik Эстония». Однако никакого толку от этих обращений не вышло.

С заявлением по животрепещущему вопросу выступил руководитель эстонского бюро информации по отмыванию денег Мадис Рейманд. «В отношении генерального директора «России сегодня» Дмитрия Киселева действуют санкции Европейского Союза – в связи с его деятельностью, угрожающей территориальной целостности и независимости Украины», – подчеркнул Рейманд. По его логике, тот, кто связан с лицом, подвергшимся санкциям, экономическими отношениями, достоин уголовного наказания. Правда, эстонский бюрократ никак не объясняет решение начать «прессовать» «Спутник» именно сейчас, хотя санкции в отношении Киселёва действуют с 2014 года. В самом деле, почему?

Неназванный, но осведомленный источник в Москве сообщил РИА Новости, что давить «Спутник» эстонцы начали по требованию британских кураторов. По его словам, власти Великобритании в последнее время предприняли ряд агрессивных действий в отношении российских СМИ. «Вынудили собкора российского издания покинуть Лондон, не выдали визу для работы российского журналиста в Британии, отказывают ряду российских корреспондентов в допуске на мероприятия, намеренно создают сложности для их работы», – отметил источник. Собеседник агентства заверил, что все эти действия будут приняты во внимание «для принятия в ближайшее время симметричных мер в отношении британских СМИ в России».

В самой Эстонии в защиту журналистов осмелились высказаться немногие – в том числе основатель правящей Центристской партии, бывший премьер-министр Эдгар Сависаар. Однако тема приобрела международный резонанс. Угроза работникам эстонского «Спутника» стала темой для одного из вопросов, заданного Владимиру Путину в ходе большой пресс-конференции 19 декабря.

«…Нас все время пытаются обвинить в каких-то смертных грехах, в том числе в давлении на независимые средства массовой информации, а сами делают все то же самое, в чем нас обвиняют. Это, конечно, удивительный цинизм…

– отметил глава российского государства. – Видимо, просто боятся нашего влияния на умы людей… Мы со своей стороны будем делать все для того, чтобы поддержать вас, где бы это ни было, но доступными и такими методами, чтобы не повредить нашим межгосударственным отношениям».

Тема привлекла внимание представителей Европейской федерации журналистов (EFJ). Генеральный секретарь этой организации Рикардо Гутьеррес считает, что давление на сотрудников «Sputnik Эстония», которое официальный Таллин объясняет выполнением санкций ЕС, носит необоснованный характер. По его мнению, речь идёт о «чрезмерном толковании» европейских санкций. «Что нового с 2014 года? Зачем применять эту угрозу прямо сейчас?» – задался вопросом Гутьеррес. И добавил: «В соответствии с европейскими стандартами свободного доступа к информации, EFJ призывает эстонские власти пересмотреть применение ограничительных и избирательных мер в отношении иностранных журналистов, осуществляющих свою профессиональную деятельность в стране».

Ситуацией вокруг угроз в адрес «Sputnik Эстония» заинтересовались и в Европарламенте. В частности, евродепутат Тьерри Мариани заявил, что попытки преследовать журналистов в уголовном порядке в привязке к санкциям неприемлемы – и ничего подобного ранее не происходило. Отказаться от «ненужных ограничений», наложенных на новостное агентство «Sputnik Эстония», несколько раз призывал эстонские власти и представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по вопросам СМИ Арлем Дезир. Кроме того, Маргарита Симоньян обратилась с письмом к генсеку ООН Антониу Гутеррешу, попросив его «дать надлежащую оценку этому беспрецедентному случаю нарушения свободы слова». В ООН подтвердили получение письма и сейчас там его изучают.

Однако пока суд да дело, срок ультиматума, выставленного эстонскими властями неугодным журналистам, приближался к концу. И были серьезные опасения за их судьбу – официальный Таллин отступать не собирался. Глава МИДа Эстонии Урмас Рейнсалу назвал жалобы на притеснение «Спутника» «комичными» и добавил, что это, дескать, «пропагандистское агентство, а не журналистское издание». Ему поддакнул советник «Эстонской государственной телерадиовещательной компании» по журналистской этике Тарму Таммерк: «Sputnik не является СМИ».

Нужно было что-то срочно решать, и в последний день 2019 года редакция объявила, что приостанавливает работу и расторгает договора со своими сотрудниками – дабы вывести их из-под удара. «К сожалению, опыт показывает, что, несмотря на кажущуюся абсурдность угроз эстонских властей, уголовное преследование журналистов в сегодняшней Европе – реальность. Рисковать свободой людей мы не считаем возможным», – заявили в агентстве «Россия сегодня». Елена Черышева обещает, что в будущем сайт «Sputnik Эстония» продолжит работу. Однако когда именно это произойдет, пока неизвестно – Черышева признает, что теперь предстоит решить множество задач. Надо полагать, сайт «переедет» на российский домен, а его редакция разместится теперь вне пределов Эстонии.

Случившееся, несомненно, сильно повлияет на российско-эстонские отношения. Таллин хотел бы поправить свое экономическое положение, вернув стремительно иссякающий российский транзит. В прошлом году президент Керсти Кальюлайд лично посетила Москву, встречалась там с Владимиром Путиным. Кальюлайд официально пригласила Путина побывать на предстоящем этим летом в эстонском Тарту VIII Всемирный конгресс финно-угорских народов. В свою очередь, эстонский министр экономики Таави Аас побывал в июне 2019-го на Санкт-Петербургском экономическом форуме, по итогам которого заявил о возобновлении работы двухсторонней комиссии, которая станет обсуждать транспортное сотрудничество двух стран.

Что теперь станет с этими инициативами? Во всяком случае, с Новым годом Владимир Путин Керсти Кальюлайд не поздравил…

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