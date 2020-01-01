Суд в США отменил штраф ExxonMobil в $2 млн за нарушение санкций против России

Американская компания Exxon Mobil выиграла суд, оспаривая штраф в размере $2 млн, наложенный на нее в 2017 году Министерством финансов США после того, как компания якобы нарушила санкции против России, заключив серию нефтяных и газовых сделок, сообщает Bloomberg.

В 2017 году в Минфине США посчитали, что компания нарушила санкции в мае 2014 года, когда дочерние структуры Exxon Mobil с 14-го по 23 мая подписали восемь документов с главой «Роснефти» Игорем Сечиным. За это американское министерство оштрафовало Exxon Mobil на $2 млн.

В судебном иске Exxon Mobil утверждала, что была наказана неправомерно, так как «Роснефть», с которой подписывали контракты, не находилась под санкциями – в ограничительном списке был только ее глава Игорь Сечин. Он попал в этот список 28 апреля 2014 года как один из ближайших друзей российского президента и человек, который контролирует крупнейшую нефтяную компанию России.

Суд в Далласе 31 декабря постановил, что Exxon Mobil не получила достаточно информации о том, что деловые связи с Сечиным будут нарушать ограничения, введенные после аннексии Крыма Россией, а власти США не дали компании достаточно времени на то, чтобы свернуть контракты с «Роснефтью», которые нарушали санкции.

В марте 2018 года Exxon Mobil сообщила о своем решении выйти из некоторых совместных предприятий с «Роснефтью». В 2011 году компании подписали соглашение о геологоразведке и освоении трех участков «Роснефти», один из которых находится в Черном море. Однако из-за санкций, наложенных на Россию, проект принес компании убытков на $200 млн, говорится в отчете. Exxon Mobil просила Министерство финансов США снять ограничение на ведение буровых работ в Черном море, но разрешение не получила.

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Последнее: Американская компания Exxon Mobil выиграла суд, оспаривая штраф в размере $2 млн, наложенный на нее в 2017 году Министерством финансов США после того, как компания якобы нарушила санкции против России, заключив серию нефтяных и газовых сделок, сообщает Bloomberg. В 2017 году в Минфине США посчитали, что компания нарушила санкции в мае 2014 года, когда дочерние […]