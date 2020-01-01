В Мексике 16 заключенных погибли в результате драки

01.01.2020, 16:54, Новости дня

31 января в северном мексиканском штате Сакатекас 16 заключенных погибли в результате драки. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные власти.

Еще пять человек получили ранения. Правоохранители задержали одного из заключенных, у которого оказалось огнестрельное оружие и ножи. Как попало оружие в пенитенциарное учреждение пока неизвестно.

Правительство заявило, что усилит меры безопасности в тюрьмах штата.

В мексиканских тюрьмах неоднократно фиксировали вспышки насилия. В 2017 году в результате столкновения двух банд были убиты 28 человек.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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Последнее: 31 января в северном мексиканском штате Сакатекас 16 заключенных погибли в результате драки. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные власти. Еще пять человек получили ранения. Правоохранители задержали одного из заключенных, у которого оказалось огнестрельное оружие и ножи. Как попало оружие в пенитенциарное учреждение пока неизвестно. Правительство заявило, что усилит меры безопасности в тюрьмах […]

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