В Мексике 16 заключенных погибли в результате драки

31 января в северном мексиканском штате Сакатекас 16 заключенных погибли в результате драки. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные власти.
Еще пять человек получили ранения. Правоохранители задержали одного из заключенных, у которого оказалось огнестрельное оружие и ножи. Как попало оружие в пенитенциарное учреждение пока неизвестно.
Правительство заявило, что усилит меры безопасности в тюрьмах штата.
В мексиканских тюрьмах неоднократно фиксировали вспышки насилия. В 2017 году в результате столкновения двух банд были убиты 28 человек.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: 31 января в северном мексиканском штате Сакатекас 16 заключенных погибли в результате драки. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные власти. Еще пять человек получили ранения. Правоохранители задержали одного из заключенных, у которого оказалось огнестрельное оружие и ножи. Как попало оружие в пенитенциарное учреждение пока неизвестно. Правительство заявило, что усилит меры безопасности в тюрьмах […]
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