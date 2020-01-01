На Новый год в Екатеринбурге мужчина открыл огонь из автомата

В Екатеринбурге на Новый год мужчина начал стрелять из автомата во дворе жилого дома, инцидент сняли на видео и опубликовали в Сети.

Произошедшее подтвердили в пресс-службе регионального ГУМВД, передает Ura.ru.

Рядом с открывшим огонь мужчиной находился маленький ребенок.

В ГУМД сообщили, что по инциденту проводится проверка, полицейские устанавливают личность мужчины и ищут возможных очевидцев.

«По предварительной информации, предмет, по внешним признакам напоминающий автомат Калашникова, может быть охотничьим оружием», – сказал руководитель пресс-службы ведомства Валерий Горелых.

В середине декабря жители Самары открыли огонь в Перми из автомата, по их словам, таким образом они хотели поздравить горожан с наступающим Новым годом.

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