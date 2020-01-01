В новогоднюю ночь особых нарушений общественного порядка патрульные не зафиксировали – МВД Украины

В новогоднюю ночь патрульные полицейские Украины обработали 2716 вызовов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины в Facebook.

В частности, 335 вызовов касались нарушения тишины.

Всего на ночную смену заступило 2040 полицейских.

«Они обеспечивали публичную безопасность и правопорядок на улицах, центральных площадях наших городов, патрулировали автодороги Украины. Ночная смена прошла без особых нарушений публичной безопасности нашими гражданами», – говорится в сообщении.

А як же пройшла новорічна ніч для патрульних? 🎉💫🧐 Поки ви святкували – патрульні стежили, аби ніщо не завадило вам… Posted by МВС України on Kolmapäev, 1. jaanuar 2020

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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