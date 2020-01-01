Сенцов: Я хочу ходить по проспекту Бандеры, а не Сталина

Бывший украинский политзаключенный, режиссер Олег Сенцов заявил, что хочет, чтобы улицы назывались именем украинского националиста Степана Бандеры, а не советского диктатора Иосифа Сталина. Об этом он написал в Facebook 1 января, в день рождения Бандеры.

«Я желаю всем нам одного – победы! Потому что без нее у нас нет будущего. Потому что без нее у нас не будет своей страны. Потому что мне не безразлично название улиц, по которым я хожу в своем городе. Я хочу ходить по проспекту Бандеры, а не Сталина. И к слову, Степан Андреевич, с праздником!» – сказано в посте.

Минулий рік був дуже важливий для мене. Також як і більше сотні полонених, я повернувся до своєї родини та до своєї… Posted by Oleg Sentsov on Kolmapäev, 1. jaanuar 2020

7 июня 2016 года депутаты Киевского горсовета проголосовали за переименование столичного Московского проспекта в проспект Степана Бандеры. 1 июня 2017 года Киевсовет проголосовал за переименование проспекта Ватутина в проспект Шухевича. Решения были приняты в рамках пакета законов о декоммунизации.

25 июня 2019 года Окружной административный суд Киева удовлетворил иск ряда общественных организаций и признал незаконным переименование киевских проспектов.

В декабре экс-директор Украинского института национальной памяти, нардеп от «Европейской солидарности» Владимир Вятрович сообщил, что апелляционный суд признал законным переименование двух киевских проспектов в честь Бандеры и Шухевича.

Сенцову после освобождения из российской тюрьмы купили квартиру в Киеве.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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