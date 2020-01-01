«Просто прекратить стрелять» не получится. Хочется, чтобы главным итогом 2019 года для Украины стало избавление от иллюзий

Избавление от иллюзий. Мне бы хотелось, чтобы именно это стало главным итогом 2019 года для Украины.

Страна изменилась: у нас новая власть, президент не из системы и его «зеленая» монокоалиция.

Выяснилось, что украинская вертикаль власти не может взмахом руки решить наши проблемы, особенно в части войны и мира. Развязка не зависит от «барыг» или «клоунов», и важно, что теперь это понятно многим, но не большинству. Дело не в фамилиях. «Просто прекратить стрелять» не получится.

Мы находимся в затяжном конфликте с Россией. Сдадимся – нас не станет. Устоим – Москва постепенно привыкнет, что у нас своя дорога. Приблизиться сейчас к моменту истины – это для меня итог года.

Источник: «ГОРДОН»

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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