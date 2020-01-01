«Просто прекратить стрелять» не получится. Хочется, чтобы главным итогом 2019 года для Украины стало избавление от иллюзий

01.01.2020, 16:30, Новости дня

Избавление от иллюзий. Мне бы хотелось, чтобы именно это стало главным итогом 2019 года для Украины.

Страна изменилась: у нас новая власть, президент не из системы и его «зеленая» монокоалиция.

Выяснилось, что украинская вертикаль власти не может взмахом руки решить наши проблемы, особенно в части войны и мира. Развязка не зависит от «барыг» или «клоунов», и важно, что теперь это понятно многим, но не большинству. Дело не в фамилиях. «Просто прекратить стрелять» не получится.

Мы находимся в затяжном конфликте с Россией. Сдадимся – нас не станет. Устоим – Москва постепенно привыкнет, что у нас своя дорога.  Приблизиться сейчас к моменту истины – это для меня итог года.

Источник: «ГОРДОН»

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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