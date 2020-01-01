Лариса Долина встретила Новый год с дочерью Ангелиной Миончинской

Лариса Долина стала гостей «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой», где рассказала, с кем она встретила Новый год. По словам певицы, в этот праздник с ней рядом была семья, в том числе дочь Ангелина Миончинская, которая живет у матери.

«У нас была очень дружная и большая компания. Слава и Лада Фетисовы, Игорь Бутман, его брат Олег. Конечно, внучка и дочка будут со мной», — поделилась знаменитость и добавила, что они с наследницей всегда отмечают торжества вместе. По словам Ларисы Долиной, она устроила маленький концерт для гостей. Блюда на праздничный стол приготовила дочь исполнительницы Ангелина Миончинская. Как сказала звезда эстрады, она вкусно и профессионально их делает, а совершенствовать мастерство помогают различные передачи, благодаря чему родительница доверяет девушке любое блюдо. «Она очень любит работать, не ленивая», — отметила артистка. Звезда рассказала, что на данный момент наследница и 8-летняя внучка Александра, живут у нее.

Девочка много времени проводит с бабушкой. По словам Долиной, она верит в Деда Мороза и написала ему письмо, которое не показывает родственнице. Певица успела записать 2 дуэта с малышкой, однако у нее не хватает времени, чтобы заниматься с ней вокалом. Знаменитость верит, что ребенка ожидает большое будущее.

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