Нарколог рассказал, чем лучше закусывать алкоголь на новогодние праздники

01.01.2020, 16:30, Новости дня

Главный нарколог департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн рассказал, какими продуктами лучше всего закусывать алкоголь.

Брюн объяснил, что лучше всего закусывать легкими продуктами, в том числе блюдами из рыбы и овощей, передает RT.

Оливье, по мнению нарколога, лучше оставить на утро или на следующий день.

«Если мы говорим о новогодней ночи и вообще о ночных вечеринках, то должны понимать, что после восьми или десяти часов вечера – организм засыпает. И усилий у него недостаточно для того, чтобы переработать много еды и много питья. Поэтому именно после новогодней ночи или вообще ночных каких-то праздников возникают наиболее тяжёлые интоксикационные состояния», – сказал специалист.

Ранее Евгений Брюн заявил, что самым безопасным алкогольным напитком является сухое белое вино.



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