Нарколог рассказал, чем лучше закусывать алкоголь на новогодние праздники

Главный нарколог департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн рассказал, какими продуктами лучше всего закусывать алкоголь.

Брюн объяснил, что лучше всего закусывать легкими продуктами, в том числе блюдами из рыбы и овощей, передает RT.

Оливье, по мнению нарколога, лучше оставить на утро или на следующий день.

«Если мы говорим о новогодней ночи и вообще о ночных вечеринках, то должны понимать, что после восьми или десяти часов вечера – организм засыпает. И усилий у него недостаточно для того, чтобы переработать много еды и много питья. Поэтому именно после новогодней ночи или вообще ночных каких-то праздников возникают наиболее тяжёлые интоксикационные состояния», – сказал специалист.

Ранее Евгений Брюн заявил, что самым безопасным алкогольным напитком является сухое белое вино.

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