Мнение: А вешать мы будем потом…

Честно говоря, все ещё нахожусь под впечатлением от новогоднего обращения Зеленского. Потому что такого пиршества лицемерия не было даже во времена Порошенко.

«Надо объединяться!» — призывает нас пан Зе. Извините, а с кем? С теми, кто даже в новогоднюю ночь мечтает о развешенных на фонарях москалях? Или с теми, кто декларирует создание фильтрационных лагерей для крымчан и жителей Донбасса? Или с самим Зеленским, который ещё совсем недавно советовал всем пророссийским собирать чемоданы и ехать в Россию?

Что касается других его предложений по объединению, то я себе не представляю победный марш Вооруженных сил Украины, большая часть из которых принимала участие в АТО, стройными рядами шагающих 9 мая по проспекту Бандеры.

Я не понимаю, в каких точках могут сойтись правнуки карателей из УПА и наследники бойцов Красной армии.

Я не понимаю, как в рамках одной страны могут сосуществовать памятники Бандере и Жукову.

Я не понимаю, чем можно объединить упоротых украинских националистов и тех, кого на Украине презрительно называют «ватниками» и москалями.

Я не понимаю, как можно побрататься с теми, кто заявляет, что 2-е мая 2014 года стало их личным «днём победы» над «Русским миром».

Я не понимаю, как забыть все те добрые пожелания, которые до сих пор звучат в адрес карателей, продолжающих обстреливать Донбасс и проклятья, несущиеся в сторону его жителей.

Я не понимаю, как можно с уважением относиться к могилам тех, кто подписывал контракт с ВСУ и ради «тыщи в день» ехал «мочить сепаров и колорадов», параллельно отправляя домой чужие телевизоры и другие личные вещи.

Я не понимаю, во имя чего вообще все это нужно? Чтобы тебя продолжали считать человеком второго сорта? Ущербным, которому «русскоязычная челюсть» мешает выучить укрмову, а «лишняя хромосома» — осознать величие древней природы украинского лЫцарства?

Есть хорошая русская поговорка: насильно мил не будешь. Зеленский же предлагает всем(!) совершить над собой насилие и прогнуться друг под друга. Но это даже не утопия, а дешевый популизм.

И, в конечном итоге, вот это его «давайте объединяться» кончится тем, что одни, пойдя на уступки другим, окончательно сольют свои собственные убеждения. И это будут явно не нацики.

Потому все это новогоднее обращение можно свести к одной, уже ставшей хрестоматийной, фразе: «Обещайте мразям все, что угодно… А вешать… Вешать мы будем потом…»

Юлия Витязева, специально для News Front

Источник: Конт

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