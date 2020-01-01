Девочку похитили в Москве в новогоднюю ночь

В Москве неизвестная похитила 7-летнюю девочку в новогоднюю ночь, правоохранители начали розыск, пишут СМИ.
Похищение попало на камеру наблюдения, видео опубликовал РЕН-ТВ. На кадрах зафиксирована женщина в пуховике, она уводит девочку с собой.
Инцидент произошел на северо-востоке Москвы, девочка исчезла, когда ее родители уснули.
Ребенок был одет в розовый комбинезон и розовые сапожки. Похитительница хромает на одну ногу.
Ранее сообщалось, что в Благовещенске накануне Нового года пропал двухлетний мальчик, 1 января его нашли живым.
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