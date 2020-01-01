Байден сказал, что в случае победы на выборах может взять в вице-президенты представителя Республиканской партии

Бывший вице-президент США Джо Байден, заявивший о намерении баллотироваться в президенты США, сказал 31 декабря в Нью-Гемпшире, что в случае победы на выборах может взять вице-президентом представителя Республиканской партии. Об этом сообщает CNN.

Байден является членом Демократической партии.

Политик сказал, что «есть много достойных республиканцев, но они должны активизироваться».

По словам Байдена, он выбрал бы того, кто понимал бы его приоритеты.

Канал отмечает, что ранее Байден говорил о возможном выборе в напарники женщины или представителя другой этнической пренадлежности. CNN подчеркнул, что пока не было случаев, когда президент и вице-президент представляли бы разные партии.

Выборы президента США должны пройти в 2020 году.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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