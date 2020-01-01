Убийство пятилетнего мальчика в Переяславе. Суд продлил арест трем подозреваемым

Владимиру Петровцу, Ивану Приходько и Дмитрию Кривошею, подозреваемым в убийстве пятилетнего Кирилла Тлявова в Переяславе Киевской области, Переяславский райсуд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом 1 января сообщил «Громадському» адвокат Приходько Виктор Чевгуз.

Он уточнил, что его подзащитному суд не предусмотрел альтернативу в виде залога, а Петровцу и Кривошею – предусмотрел. Они могут выйти из-под стражи после уплаты более 280 тыс. грн.

Несовершеннолетнему сыну Петровца, который также проходит в деле как подозреваемый, домашний арест заменили личным обязательством.

Кирилл Тлявов получил огнестрельное ранение головы 31 мая 2019 года в Переяславе. 3 июня мальчик умер в больнице в Киеве.

4 июня Голосеевский райсуд Киева арестовал по подозрению в причастности к убийству ребенка бывших полицейских Петровца и Приходько. Им сообщили о подозрении в хулиганстве с применением оружия и умышленном убийстве. По версии правоохранителей, смертельный выстрел сделал Приходько.

В связи с инцидентом руководителей местного отделения полиции отстранили от исполнения служебных обязанностей, глава полиции Киевской области Дмитрий Ценов подал в отставку и попросил отправить его на Донбасс. 6 июня Ценов возглавил полицейские силы в зоне проведения операции Объединенных сил.

17 июля директор Государственного бюро расследований Роман Труба сообщил, что правоохранители объявили подозрение третьему фигуранту дела об убийстве мальчика – гражданскому лицу Кривошею. На следующий день суд отправил его под арест.

18 июля следователи объявили подозрение несовершеннолетнему. На следующий день суд отправил его под круглосуточный домашний арест.

6 декабря следователи завершили досудебное расследование убийства. 23 декабря дело передали в суд.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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