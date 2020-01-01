Убийство пятилетнего мальчика в Переяславе. Суд продлил арест трем подозреваемым

01.01.2020, 16:18, Новости дня

Владимиру Петровцу, Ивану Приходько и Дмитрию Кривошею, подозреваемым в убийстве пятилетнего Кирилла Тлявова в Переяславе Киевской области, Переяславский райсуд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом 1 января сообщил «Громадському» адвокат Приходько Виктор Чевгуз.

Он уточнил, что его подзащитному суд не предусмотрел альтернативу в виде залога, а Петровцу и Кривошею – предусмотрел. Они могут выйти из-под стражи после уплаты более 280 тыс. грн.

Несовершеннолетнему сыну Петровца, который также проходит в деле как подозреваемый, домашний арест заменили личным обязательством.

Кирилл Тлявов получил огнестрельное ранение головы 31 мая 2019 года в Переяславе. 3 июня мальчик умер в больнице в Киеве.

4 июня Голосеевский райсуд Киева арестовал по подозрению в причастности к убийству ребенка бывших полицейских Петровца и  Приходько. Им сообщили о подозрении в хулиганстве с применением оружия и умышленном убийстве. По версии правоохранителей, смертельный выстрел сделал Приходько. 

В связи с инцидентом руководителей местного отделения полиции отстранили от исполнения служебных обязанностей, глава полиции Киевской области Дмитрий Ценов подал в отставку и попросил отправить его на Донбасс. 6 июня Ценов возглавил полицейские силы в зоне проведения операции Объединенных сил.

17 июля директор Государственного бюро расследований Роман Труба сообщил, что правоохранители объявили подозрение третьему фигуранту дела об убийстве мальчика – гражданскому лицу Кривошею. На следующий день суд отправил его под арест.

18 июля следователи объявили подозрение несовершеннолетнему. На следующий день суд отправил его под круглосуточный домашний арест. 

6 декабря следователи завершили досудебное расследование убийства. 23 декабря дело передали в суд.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Московский Планетарий представил вниманию 5 самых ожидаемых астрономических событий в 2020 году. Одним из них является метеоритный дождь, который представится возможность лицезреть в ближайшие дни. Самые интенсивные потоки метеоритного дождя жители РФ смогут увидеть с 3 по 4 января в Северном полушарии. Следующим интересным событием в наступающем году является самый большой по размеру солнечный диск. […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика