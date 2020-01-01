На Новый год на улицы Москвы вышли 2,7 млн человек

01.01.2020, 16:12, Новости дня

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в новогодних гуляниях в столице участвовали 2,7 млн человек.

«На Тверской улице и в центральной части города – 1,1 млн человек, 370 тысяч человек в округах, 1,2 млн человек – в парках», – сообщил глава города в своем Instagram.

Он сообщил, что за это время успели провести почти 600 мастер-классов, свыше 1800 театральных и концертных постановок.

«На фестивальных каруселях прокатились 38 тысяч человек, посетили катки больше 14 тыс. человек. Съедено 11 тыс. сосисок, выпито больше 8 тыс. литров горячих рождественских напитков», – добавил Собянин.



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