Папа римский ударил по руке женщину во время общения с верующими на площади в Риме

31 декабря на площади Святого Петра в Риме папа римский Франциск во время общения с верующими несколько раз ударил женщину по руке. Видео инцидента опубликовало в Twitter CBS News.
На записи видно, что понтифик шел вдоль ограждения и пожимал руки верующим, которые праздновали Новый год на площади. Одна женщина схватила 83-летнего папу римского и подтащила к себе.
Понтифик резко отреагировал на действия женщина и ударил ее по руке, чтобы она его отпустила. Охранники папы быстро вмешались в ситуацию и освободили его.
NOPE FROM THE POPE: While greeting people in St. Peter’s Square on New Year’s Eve, Pope Francis had to pull himself away from a woman who grabbed his hand and yanked him toward her. https://t.co/umkpOnbbX6 pic.twitter.com/0XzxtWTMUd
— CBS News (@CBSNews) December 31, 2019
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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