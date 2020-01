Папа римский ударил по руке женщину во время общения с верующими на площади в Риме

31 декабря на площади Святого Петра в Риме папа римский Франциск во время общения с верующими несколько раз ударил женщину по руке. Видео инцидента опубликовало в Twitter CBS News.

На записи видно, что понтифик шел вдоль ограждения и пожимал руки верующим, которые праздновали Новый год на площади. Одна женщина схватила 83-летнего папу римского и подтащила к себе.

Понтифик резко отреагировал на действия женщина и ударил ее по руке, чтобы она его отпустила. Охранники папы быстро вмешались в ситуацию и освободили его.

NOPE FROM THE POPE: While greeting people in St. Peter’s Square on New Year’s Eve, Pope Francis had to pull himself away from a woman who grabbed his hand and yanked him toward her. https://t.co/umkpOnbbX6 pic.twitter.com/0XzxtWTMUd

— CBS News (@CBSNews) December 31, 2019

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

