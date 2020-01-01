Отделение оператора ГТС Украины от Нафтогаза завершено

Глава Нафтогаза Андрей Коболев заявил, что отделение оператора газотранспортной системы Украины завершено.

«Завершился анбандлинг, независимый оператор ГТС полностью отделился от группы Нафтогаз и начал автономную работу – транспортировку природного газа для потребителей Украины и ЕС», – сообщил Коболев в соцсетях, передает РИА «Новости».

По его словам, отделение оператора ГТС стало крупнейшей реформой в энергетическом секторе за «всю историю независимой Украины».

30 декабря РФ и Украина подписали пакет соглашений по продолжению транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому Газпром гарантирует прокачку 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд кубометров в последующие четыре года. Сделка обеспечит продолжение транзита с 1 января.

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